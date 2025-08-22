Нові сирійські банкноти надрукує російська державна компанія «Гознак»

Сирія випустить нові банкноти, вилучивши з номіналів два нулі, щоб спробувати відновити довіру до сильно знеціненого фунта. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Виготовлятиме нові банкноти, за даними агентства, російська держкомпанія "Гознак". Угоду фіналізували під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня.

Купівельна спроможність сирійського фунта обвалилася більш ніж на 99% від початку війни у 2011 році. Курс валюти країни зріс із близько 50 до майже 10 000 фунтів за долар.

Через інфляцію щоденні розрахунки ускладнилися: для тижневих закупівель сім'ї носять пакети з купюрами по 5000 фунтів - нині це найбільший номінал.

За даними агентства, у середині серпня Центробанк поінформував комерційні банки про підготовку до випуску "нової валюти шляхом вилучення нулів", а згодом - що йдеться саме про мінус два нулі.

Ще однією причиною випуску нових банкнот є те, що наразі на сирійських купюрах зображений Башар Асад (2000 фунтів) та його батько Хафез (1000 фунтів).

Формальний запуск нових банкнот заплановано на 8 грудня - у річницю усунення від влади Башара Асада.

До 8 грудня 2026 року триватиме 12-місячний перехідний період, коли старі й нові купюри циркулюватимуть паралельно.