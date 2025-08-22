Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові сирійські банкноти надрукує російська державна компанія «Гознак»
14:34 22.08.2025 |
Сирія випустить нові банкноти, вилучивши з номіналів два нулі, щоб спробувати відновити довіру до сильно знеціненого фунта. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Виготовлятиме нові банкноти, за даними агентства, російська держкомпанія "Гознак". Угоду фіналізували під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня.
Купівельна спроможність сирійського фунта обвалилася більш ніж на 99% від початку війни у 2011 році. Курс валюти країни зріс із близько 50 до майже 10 000 фунтів за долар.
Через інфляцію щоденні розрахунки ускладнилися: для тижневих закупівель сім'ї носять пакети з купюрами по 5000 фунтів - нині це найбільший номінал.
За даними агентства, у середині серпня Центробанк поінформував комерційні банки про підготовку до випуску "нової валюти шляхом вилучення нулів", а згодом - що йдеться саме про мінус два нулі.
Ще однією причиною випуску нових банкнот є те, що наразі на сирійських купюрах зображений Башар Асад (2000 фунтів) та його батько Хафез (1000 фунтів).
Формальний запуск нових банкнот заплановано на 8 грудня - у річницю усунення від влади Башара Асада.
До 8 грудня 2026 року триватиме 12-місячний перехідний період, коли старі й нові купюри циркулюватимуть паралельно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Ростовській області вже більш ніж добу палає атакований НПЗ
|Нові сирійські банкноти надрукує російська державна компанія «Гознак»
|Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Reuters: порти Туреччини вимагають листи-заяви про непов'язаність суден з Ізраїлем
|Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT