Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття
12:45 22.08.2025
Норвезький оператор нафтових родовищ Aker BP та його партнери повідомили про значне нафтове відкриття, яке додасть значні нові ресурси до їхнього родовища Yggdrasil у Північному морі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Як зазначили в заяві, кампанія розвідки Omega Alfa призвела до відкриття обсягу, що підлягає видобутку, який оцінюється між 96 мільйонами та 134 мільйонами барелів нафтового еквівалента.
"Omega Alfa - одне з найбільших комерційних відкриттів в Норвегії за останнє десятиліття", - заявив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік, додавши, що компанії будуть шукати можливості для розширення ресурсів у цьому районі.
Відкриття було здійснене на трьох окремих ліцензіях. На двох з них Aker BP володіє часткою 47,7%, Equinor (EQNR.OL) - 40%, а польська компанія Orlen (PKN.WA) має залишкові 12,3%. На третій ліцензії Aker BP має 38,16%, Equinor - 32%, Petoro - 20%, а Orlen - 9,84%.
