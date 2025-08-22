Авторизация

Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття

 

Норвезький оператор нафтових родовищ Aker BP та його партнери повідомили про значне нафтове відкриття, яке додасть значні нові ресурси до їхнього родовища Yggdrasil у Північному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначили в заяві, кампанія розвідки Omega Alfa призвела до відкриття обсягу, що підлягає видобутку, який оцінюється між 96 мільйонами та 134 мільйонами барелів нафтового еквівалента.

"Omega Alfa - одне з найбільших комерційних відкриттів в Норвегії за останнє десятиліття", - заявив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік, додавши, що компанії будуть шукати можливості для розширення ресурсів у цьому районі.

Відкриття було здійснене на трьох окремих ліцензіях. На двох з них Aker BP володіє часткою 47,7%, Equinor (EQNR.OL) - 40%, а польська компанія Orlen (PKN.WA) має залишкові 12,3%. На третій ліцензії Aker BP має 38,16%, Equinor - 32%, Petoro - 20%, а Orlen - 9,84%.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Норвегія
 

