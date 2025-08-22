Китай пообіцяв «твердо стояти на боці Індії» у торговельній війні з США

Китай висловив підтримку Індії у зв'язку з високими митами США на індійський експорт. Про це повідомив посол Китаю в Індії Сюй Фейхун під час виступу в Нью-Делі, пише Bloomberg.

"США запровадили тарифи до 50% на індійські товари та навіть погрожують ще більшими. Китай рішуче виступає проти цього. Китай твердо стоятиме на боці Індії, щоб підтримати багатосторонню торговельну систему, ядром якої є Світова організація торгівлі", - зазначив дипломат.

Сюй розкритикував Вашингтон за використання мит як "переговорного козиря для вимагання надмірно високих цін від різних країн", попри те, що він сам отримує вигоду від вільної торгівлі.

"У відповідь на такі дії мовчання або компроміс лише підбадьорюють агресора", - наголосив він.

Сюй додав, що країни Глобального Півдня "дуже зацікавлені" в тому, що дві азійські країни можуть "взяти на себе ініціативу, щоб допомогти країнам, що розвиваються, подолати труднощі".

Його коментарі прозвучали на тлі спроб Пекіна та Нью-Делі поліпшити відносини, які залишалися напруженими через прикордонні суперечки.

Цього тижня країни домовилися розглянути питання демаркації кордону під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який уперше за три роки прибув до Індії.