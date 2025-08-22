Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай пообіцяв «твердо стояти на боці Індії» у торговельній війні з США
11:57 22.08.2025 |
Китай висловив підтримку Індії у зв'язку з високими митами США на індійський експорт. Про це повідомив посол Китаю в Індії Сюй Фейхун під час виступу в Нью-Делі, пише Bloomberg.
"США запровадили тарифи до 50% на індійські товари та навіть погрожують ще більшими. Китай рішуче виступає проти цього. Китай твердо стоятиме на боці Індії, щоб підтримати багатосторонню торговельну систему, ядром якої є Світова організація торгівлі", - зазначив дипломат.
Сюй розкритикував Вашингтон за використання мит як "переговорного козиря для вимагання надмірно високих цін від різних країн", попри те, що він сам отримує вигоду від вільної торгівлі.
"У відповідь на такі дії мовчання або компроміс лише підбадьорюють агресора", - наголосив він.
Сюй додав, що країни Глобального Півдня "дуже зацікавлені" в тому, що дві азійські країни можуть "взяти на себе ініціативу, щоб допомогти країнам, що розвиваються, подолати труднощі".
Його коментарі прозвучали на тлі спроб Пекіна та Нью-Делі поліпшити відносини, які залишалися напруженими через прикордонні суперечки.
Цього тижня країни домовилися розглянути питання демаркації кордону під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який уперше за три роки прибув до Індії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Ростовській області вже більш ніж добу палає атакований НПЗ
|Нові сирійські банкноти надрукує російська державна компанія «Гознак»
|Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Reuters: порти Туреччини вимагають листи-заяви про непов'язаність суден з Ізраїлем
|Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT