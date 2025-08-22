Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уганда погодилася прийняти депортованих із США мігрантів, але назвала свої умови

 

Уганда заявила, що досягла угоди з американським урядом щодо прийняття мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляють Associated Press та New York Times.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Уганди, східноафриканська країна готова прийняти громадян третіх країн, яким Сполучені Штати можуть відмовити у притулку, але які не бажають повертатися на свою батьківщину.

Водночас Уганда назвала свої умови: депортовані не повинні мати судимостей та не повинні бути неповнолітніми без супроводу дорослих. Крім того, Кампала також віддала перевагу депортованим африканського походження.

МЗС Уганди не уточнило, скільки людей країна може прийняти зі Сполучених Штатів, додавши, що угода є «тимчасовою» і що «дві сторони опрацьовують детальні умови її виконання».

Уганда приєдналася до невеликої групи африканських країн, які уклали угоди зі США про прийняття депортованих мігрантів.

Раніше цього місяця Руанда погодилася прийняти 250 депортованих зі Сполучених Штатів, а в липні американська влада депортувала п'ятьох чоловіків із кримінальним минулим до південноафриканського королівства Есватіні (до 2018 року - Свазіленд) та ще вісьмох до Південного Судану.

Нагадаємо, в Європі про готовність прийняти депортованих із США заявляло частково визнане Косово.

Перед тим Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента Дональда Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів. Крім того, Washington Post стверджував, що з таким самим проханням Вашингтон звертався й до України.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес