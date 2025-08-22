Фінансові новини
- 22.08.25
Уганда погодилася прийняти депортованих із США мігрантів, але назвала свої умови
11:53 22.08.2025 |
Уганда заявила, що досягла угоди з американським урядом щодо прийняття мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляють Associated Press та New York Times.
Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Уганди, східноафриканська країна готова прийняти громадян третіх країн, яким Сполучені Штати можуть відмовити у притулку, але які не бажають повертатися на свою батьківщину.
Водночас Уганда назвала свої умови: депортовані не повинні мати судимостей та не повинні бути неповнолітніми без супроводу дорослих. Крім того, Кампала також віддала перевагу депортованим африканського походження.
МЗС Уганди не уточнило, скільки людей країна може прийняти зі Сполучених Штатів, додавши, що угода є «тимчасовою» і що «дві сторони опрацьовують детальні умови її виконання».
Уганда приєдналася до невеликої групи африканських країн, які уклали угоди зі США про прийняття депортованих мігрантів.
Раніше цього місяця Руанда погодилася прийняти 250 депортованих зі Сполучених Штатів, а в липні американська влада депортувала п'ятьох чоловіків із кримінальним минулим до південноафриканського королівства Есватіні (до 2018 року - Свазіленд) та ще вісьмох до Південного Судану.
Нагадаємо, в Європі про готовність прийняти депортованих із США заявляло частково визнане Косово.
Перед тим Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента Дональда Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів. Крім того, Washington Post стверджував, що з таким самим проханням Вашингтон звертався й до України.
ТОП-НОВИНИ
