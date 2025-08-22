Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії - The Economist

Президент США Дональд Трамп усунув від роботи одну з найвищих за посадою офіцерок ЦРУ, яка, зокрема, керувала підготовкою доповіді про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Economist, передає Укрінформ.

Як зазначається, офіцерка понад 20 років пропрацювала в американській розвідці та у 2016 році, як головна посадовиця розвідки з питань Росії та Євразії, координувала роботу над доповіддю про втручання Москви у вибори на користь Трампа. Згодом вона очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору.

19 серпня директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард позбавила офіцерку допуску до секретної інформації разом із 36 іншими чинними та колишніми посадовцями, обвинуваченими у «зраді присязі Конституції».

Видання зазначає, що адміністрація Трампа й раніше використовувала контроль над допусками як політичний важіль проти відставних посадовців. Однак ця офіцерка ЦРУ, а також двоє інших, пов'язаних із доповіддю 2016 року - Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн - стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих Трампом.

«Такі кроки означають різке загострення його війни проти американських спецслужб», - пише The Economist.

Наголошується, що звільнення офіцерки, яка керувала сотнями аналітиків та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох чинних співробітників розвідки.

Стверджується, що у квітні помічник Габбард тиснув на аналітиків, аби вони змінили свої оцінки щодо банди Tren de Aragua відповідно до політики Трампа. У червні Трамп також розкритикував витік даних Розвідувального управління Міноборони, які суперечили його заявам про знищення іранських ядерних об'єктів.

Зазначається, що більшість із 37 офіцерів, які потрапили під санкцію, працювали над питаннями Росії лише побіжно і дуже давно. Нгуєн був головним науковцем з даних у Агентстві національної безпеки. За кілька тижнів до того інсайдери повідомили The Economist, що він був «найбільш свідомою людиною у федеральному уряді в галузі штучного інтелекту». Директор цього агентства, генерал Тімоті Хо, а також його головна юристка Ейпріл Досс були звільнені у квітні та липні відповідно. Видання пише, що інші, схоже, потрапили до списку лише через свою критику Трампа.