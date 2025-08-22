Фінансові новини
- 22.08.25
- 14:51
Швеція уперше за пів століття розширить виробництво атомної енергії
09:49 22.08.2025 |
Уряд Швеції планує розширити сектор атомної енергетики за рахунок так званих малих модульних реакторів, що станеться уперше з 1980 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер оголосив, що на заводі Ringhals на південному заході країни планують побудувати три-пʼять малих модульних реакторів.
Вони забезпечать виробництво близько 1500 мегават електроенергії, що еквівалентне двом звичайним ядерним реакторам.
"Уперше за 50 років у Швеції буде побудовано нову атомну електростанцію", - наголосив Крістерссон.
Швеція на референдумі у 1980 році проголосувала за поступове згортання виробництва атомної енергії. Відтоді в країні припинили роботу шість із 12 реакторів.
Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну у Швеції зросла політична підтримка відновлення сектора атомної енергетики, на яку нині припадає виробництво близько 30% електроенергії в країні.
Малі модульні реактори порівняно простіше побудувати, ніж "традиційні" реактори. Але ця технологія все ще є експериментальною: в усьому світі побудовано лише кілька подібних установок.
