НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція уперше за пів століття розширить виробництво атомної енергії

 

Уряд Швеції планує розширити сектор атомної енергетики за рахунок так званих малих модульних реакторів, що станеться уперше з 1980 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер оголосив, що на заводі Ringhals на південному заході країни планують побудувати три-пʼять малих модульних реакторів.

Вони забезпечать виробництво близько 1500 мегават електроенергії, що еквівалентне двом звичайним ядерним реакторам.

"Уперше за 50 років у Швеції буде побудовано нову атомну електростанцію", - наголосив Крістерссон.

Швеція на референдумі у 1980 році проголосувала за поступове згортання виробництва атомної енергії. Відтоді в країні припинили роботу шість із 12 реакторів.

Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну у Швеції зросла політична підтримка відновлення сектора атомної енергетики, на яку нині припадає виробництво близько 30% електроенергії в країні.

Малі модульні реактори порівняно простіше побудувати, ніж "традиційні" реактори. Але ця технологія все ще є експериментальною: в усьому світі побудовано лише кілька подібних установок.
