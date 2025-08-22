Фінансові новини
22.08.25
14:51
Путіну бракує грошей: Російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу
09:47 22.08.2025 |
Російська влада планує збільшити податкове навантаження на малий бізнес.
Підвищення податків має допомогти наповнити грошима Соціальний фонд (колишній Пенсійний фонд), а також Фонд обов'язкового медичного страхування, які стикаються з великим дефіцитом коштів, передає The Moscow Times із посиланням на російську газету "Вєдомості".
Зокрема, уряд Росії розглядає можливість скасування пільгових тарифів зі сплати страхових внесків для суб'єктів малого та середнього підприємництва.
Зараз замість стандартної ставки 30% вони платять 15%, якщо виторг не перевищує 2 млрд рублів на рік, а кількість співробітників менша за 250. Пільгова ставка для ІТ-компаній, резидентів особливих економічних зон і територій випереджального розвитку ще нижча і становить 7,6% (незалежно від розміру).
Стільки ж - 7,6% замість 30% - платять малі компанії, які належать до визначених урядом РФ галузей. Зокрема, йдеться про виробництво продуктів харчування, одягу, фармсубстанцій, промислових матеріалів, готових металевих виробів, побутових приладів, транспортних засобів та обладнання, меблів.
Тепер ці пільги влада планують скасувати.
Однією з причин такого рішення став дефіцит бюджету Соціального фонду, що продовжує стрімко зростати. За підсумками першого півріччя 2025 року дефіцит Соцфонді та Фонду обов'язкового медичного страхування становив 236,9 млрд рублів. Водночас закрити його із федерального бюджету складно, адже в умовах війни і падіння нафтогазових доходів його дефіцит теж стрімко зростає.
Як повідомлялося, минулого року російський диктатор Володимир Путін вже підписав закон про найбільше від початку століття підвищення податків у Росії, який почав діяти з 2025 року.
Втім, він торкнувся переважно відносно заможних росіян, для них підвищили ставки податку на доходи, а також великого бізнесу, для якого збільшили ставку податку на прибуток.
