США оголосили нові санкції проти іранського "тіньового флоту"
23:58 21.08.2025 |
Сполучені Штати в четвер запровадили нові санкції проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.
Нові американські санкції стосуються 13 організацій, що базуються в Гонконзі, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових островах, а також восьми суден.
Також обмеження були застосовані проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі компаній і суден, які, за даними Мінфіну США, були причетні до транспортування іранської нафти в обхід санкцій.
"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Державний департамент США окремо запровадив санкції проти двох китайських операторів нафтових терміналів і сховищ, які займалися імпортом іранської нафти на танкерах, що раніше потрапили під санкції США.
Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.
У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.
Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.
