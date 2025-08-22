Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США оголосили нові санкції проти іранського "тіньового флоту"

 

Сполучені Штати в четвер запровадили нові санкції проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Нові американські санкції стосуються 13 організацій, що базуються в Гонконзі, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових островах, а також восьми суден.

Також обмеження були застосовані проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі компаній і суден, які, за даними Мінфіну США, були причетні до транспортування іранської нафти в обхід санкцій.

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Державний департамент США окремо запровадив санкції проти двох китайських операторів нафтових терміналів і сховищ, які займалися імпортом іранської нафти на танкерах, що раніше потрапили під санкції США.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.

У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.

Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.
Ключові теги: США, Іран
 

