Британія запровадила санкції проти іранського нафтового магната
23:56 21.08.2025 |
Велика Британія оголосила про нові санкції проти іранського бізнесмена Хоссейна Шамхані, сина радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Про це пише Bloomberg.
Обмеження також стосуються торговельних компаній Admiral Shipping Group і Milavous Group, а також хедж-фонду Ocean Leonid Investments із офісами у Лондоні, Дубаї та Женеві.
Як заявили в Мінфіні Британії, Шамхані "сприяє діяльності уряду Ірану, спрямованій на дестабілізацію інших держав, зокрема Великої Британії, Ізраїлю та України".
Санкції стали частиною ширшої кампанії Заходу проти однієї з найбільш впливових нафтових торговельних імперій Ірану. Раніше аналогічні заходи проти цієї мережі ввели США та ЄС.
Розслідування Bloomberg показало, що структура Шамхані активно займалася експортом російської та іранської нафти, використовуючи фінансові інструменти та інвестиційні фонди для управління доходами.
