Суд в США скасував півмільярдний штраф проти Трампа у справі про шахрайство

 

Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував рекордний штраф у понад $500 млн, накладений на президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство, визнавши його "надмірним".

Про це пише Associated Press.

Водночас суд підтвердив, що Трамп протягом десятиліть завищував свої статки у фінансовій звітності.

Рішення звільняє Трампа від загрози півмільярдної виплати, проте залишає чинною заборону йому та його старшим синам обіймати керівні посади у корпораціях протягом кількох років.

У соцмережах Трамп назвав вердикт "повною перемогою", заявивши, що суд "мав мужність скасувати незаконне та ганебне рішення".

Первісне покарання було призначене суддею Артуром Енґороном після того, як він визнав Трампа винним у суттєвому завищенні вартості активів для отримання вигідніших умов від банків та страховиків. Апеляційна інстанція наголосила, що майже $500 млн штрафу суперечать Восьмій поправці Конституції США, яка забороняє "надмірні штрафи".

Генеральна прокурорка штату Летиція Джеймс заявила, що рішення підтвердило головне: Трамп і його компанія все ж винні у шахрайстві. "Ще один суд визнав, що президент порушив закон, а наша справа має підстави", - наголосила вона.

Розгляд апеляції тривав майже 11 місяців, а сам суд був різко розділений: судді видали понад 300 сторінок окремих думок, часом суперечливих.
За матеріалами: Економічна правда
