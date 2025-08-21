Авторизация

На півдні Швеції побудують логістичний штаб НАТО

 

У місті Енчепінг на півдні Швеції буде побудований логістичний штаб Північноатлантичного Альянсу, з якого координуватиметься передислокація військ НАТО в Північній Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведський уряд у четвер оголосив, що за підсумками переговорів з представниками НАТО буде створено логістичний штаб, який відповідатиме за потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні.

"Швеція має важливе географічне розташування в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою", - прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Логістичний штаб є штабом типу Joint Logistics Support Group (JLSG). Згідно з моделлю НАТО, такі штаби мають бути в кожному регіональному оперативному районі.

Логістична база в Енчепінгу буде відповідати за оперативну зону, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та країни Північної Європи. Планується, що її роботу обслуговуватимуть близько 70 людей.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об'єднаних сил в американському місті Норфолк.

У травні НАТО ухвалив рішення про створення третього центру повітряних операцій (CAOC) і прийняв пропозицію Норвегії про розміщення центру в цій країні.
 

