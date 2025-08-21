Фінансові новини
- 21.08.25
- 20:48
- RSS
- мапа сайту
На півдні Швеції побудують логістичний штаб НАТО
17:30 21.08.2025
У місті Енчепінг на півдні Швеції буде побудований логістичний штаб Північноатлантичного Альянсу, з якого координуватиметься передислокація військ НАТО в Північній Європі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Шведський уряд у четвер оголосив, що за підсумками переговорів з представниками НАТО буде створено логістичний штаб, який відповідатиме за потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні.
"Швеція має важливе географічне розташування в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою", - прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Логістичний штаб є штабом типу Joint Logistics Support Group (JLSG). Згідно з моделлю НАТО, такі штаби мають бути в кожному регіональному оперативному районі.
Логістична база в Енчепінгу буде відповідати за оперативну зону, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та країни Північної Європи. Планується, що її роботу обслуговуватимуть близько 70 людей.
Раніше стало відомо, що у Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об'єднаних сил в американському місті Норфолк.
У травні НАТО ухвалив рішення про створення третього центру повітряних операцій (CAOC) і прийняв пропозицію Норвегії про розміщення центру в цій країні.
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
