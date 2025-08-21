Лавров: Розміщення іноземних військ в Україні неприйнятне

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер, 21 серпня, заявив, що потенційне розміщення військових з країн Європи в Україні в рамках надання гарантій безпеки Києву для Москви буде "абсолютно неприйнятним".

За його словами, таке розміщення військ країн-партнерів України Росія розцінить як "іноземну інтервенцію". "Всі ці задуми, по суті справи, пов'язані з наданням гарантій шляхом інтервенції, іноземної військової інтервенції на якусь частину української території", - закинув глава МЗС Росії, яка четвертий рік веде повномасштабну війну проти України та війська якої окупували значну частину української території.

На думку Лаврова, заяви представників України свідчать про те, що вони "не зацікавлені" в "стабільному, довгостроковому, справедливому" мирному врегулюванні. Він переконаний, що цілі Києва, які "підіграваються західними спонсорами", "спрямовано проти тих зусиль, які докладає" президент США Дональд Трамп. "З яким ми активно і конкретно співпрацюємо в пошуку довгострокових, стійких шляхів врегулювання", - цитує міністра "Інтерфакс".

Лавров: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але...

Коментуючи підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського і лідера РФ Володимира Путіна, Лавров зазначив, що останній "не раз говорив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським", але робитиме це "за умови, що питання, які потребують розгляду на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані, а експерти та міністри підготують рекомендації".

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей, то буде вирішено питання про легітимність особи, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони", - сказав російський міністр. Москва неодноразово безпідставно закидала Зеленському "нелегітимність", через що той нібито не має права підписувати жодних документів з РФ про мирне врегулювання.

ЗМІ: Європа обговорює відправку військ в Україну

Європейські лідери на онлайн-зустрічі 19 серпня обговорювали план відправки в Україну британських та французьких військових у рамках майбутньої мирної угоди між Києвом та Москвою. Йшлося, зокрема, про чисельність та розташування військ, повідомляло агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. За їхніми словами, разом з Великобританією та Францією, про готовність відправити свої війська до України заявили близько 10 країн. Водночас США виключили участь своїх солдатів, але глава Білого дому Дональд Трамп заявив про імовірну авіаційну підтримку.