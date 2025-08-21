Фінансові новини
Євросоюз має намір наростити закупівлі військової техніки у США
17:11 21.08.2025 |
Рамкова угода ЄС і США з торгівлі передбачає нарощування обсягів військової техніки, яку Євросоюз купує у Сполучених Штатах, випливає з опублікованої в четвер спільної декларації сторін.
"Європейський союз планує значно збільшити закупівлі військової та оборонної техніки в Сполучених Штатах за підтримки та сприяння уряду США", - йдеться в документі.
Сторони вважають, що "це зобов'язання відображає спільний стратегічний пріоритет: поглиблення трансатлантичного співробітництва у сфері оборонної промисловості, зміцнення оперативної сумісності НАТО і забезпечення європейських союзників найпередовішими і найнадійнішими доступними оборонними технологіями".
