Євросоюз має намір наростити закупівлі військової техніки у США

 

Рамкова угода ЄС і США з торгівлі передбачає нарощування обсягів військової техніки, яку Євросоюз купує у Сполучених Штатах, випливає з опублікованої в четвер спільної декларації сторін.

"Європейський союз планує значно збільшити закупівлі військової та оборонної техніки в Сполучених Штатах за підтримки та сприяння уряду США", - йдеться в документі.

Сторони вважають, що "це зобов'язання відображає спільний стратегічний пріоритет: поглиблення трансатлантичного співробітництва у сфері оборонної промисловості, зміцнення оперативної сумісності НАТО і забезпечення європейських союзників найпередовішими і найнадійнішими доступними оборонними технологіями".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

