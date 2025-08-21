Фінансові новини
ЄС зобов'язався закупити у США енергоресурси на $750 млрд до 2028 року - декларація
17:08 21.08.2025 |
У спільній декларації ЄС і США про рамкову угоду з торгівлі підтверджено домовленості глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Дональда Трампа від 27 липня про закупівлю Євросоюзом американських енергоресурсів на $750 млрд.
"Сполучені Штати і Європейський союз зобов'язуються співпрацювати в гарантуванні безпечних, надійних і диверсифікованих поставок енергоносіїв, зокрема шляхом усунення нетарифних бар'єрів, які можуть обмежувати двосторонню торгівлю енергоносіями", - ідеться в опублікованій у четвер спільній декларації.
"У рамках цих зусиль Європейський союз має намір закупити у США скраплений природний газ, нафту і продукти атомної енергетики, очікуваний обсяг закупівель яких до 2028 року оцінюють у $750 млрд", - повідомляється в документі.
Раніше представники Європейської комісії неодноразово заявляли, що обговорювана сума в $750 млрд також включатиме закупівлю реакторів для ядерної енергетики та інвестиції в цей сектор, а обсяги закупівлі енергоносіїв відповідатимуть потребам ЄС.
