ЄС зобов'язався закупити у США енергоресурси на $750 млрд до 2028 року - декларація

 

У спільній декларації ЄС і США про рамкову угоду з торгівлі підтверджено домовленості глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Дональда Трампа від 27 липня про закупівлю Євросоюзом американських енергоресурсів на $750 млрд.

"Сполучені Штати і Європейський союз зобов'язуються співпрацювати в гарантуванні безпечних, надійних і диверсифікованих поставок енергоносіїв, зокрема шляхом усунення нетарифних бар'єрів, які можуть обмежувати двосторонню торгівлю енергоносіями", - ідеться в опублікованій у четвер спільній декларації.

"У рамках цих зусиль Європейський союз має намір закупити у США скраплений природний газ, нафту і продукти атомної енергетики, очікуваний обсяг закупівель яких до 2028 року оцінюють у $750 млрд", - повідомляється в документі.

Раніше представники Європейської комісії неодноразово заявляли, що обговорювана сума в $750 млрд також включатиме закупівлю реакторів для ядерної енергетики та інвестиції в цей сектор, а обсяги закупівлі енергоносіїв відповідатимуть потребам ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

