Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg
15:53 21.08.2025 |
Нью-Делі та Москва мають намір збільшити обсяги торгівлі між країнами вдвічі - до $100 млрд за наступні п'ять років, роблячи ставку на зниження мит і нетарифних обмежень та розширення спільних проєктів.
Про це міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив у середу під час візиту до РФ, який має підготувати ґрунт для поїздки Володимира Путіна до Індії цього року, повідомляє Bloomberg.
"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери залишаються у тісній та постійній взаємодії", - сказав міністр під час Індійсько-російського бізнес-форуму у Москві.
Курс на зближення Індії з РФ підживлює торговельний конфлікт зі США, оскільки Вашингтон уже ввів 25% тариф на індійські товари й погрожує підвищити його до 50% із 27 серпня, зауважує Bloomberg. На цьому тлі Індія захищає своє право на закупівлю російської нафти зі знижками як інструмент стримування інфляції в країні.
Наразі Росія є четвертим торговельним партнером Індії, а Індія - другим для Росії. Наприкінці серпня очікується візит Нарендри Моді до Китаю, що вписується в ширший курс Нью-Делі на посилення зв'язків у межах БРІКС.
Раніше повідомлялось, що Індія зміцнює економічні зв'язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, - Bloomberg.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg
|Євросоюз скасує мита на американські промислові товари, а США застосують до товарів з ЄС мита в 15%
|«Попиту немає»: Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в «РЖД»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
|Bloomberg: Промисловість єврозони показала перше зростання з червня 2022 року
|Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
|Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна