Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg

Нью-Делі та Москва мають намір збільшити обсяги торгівлі між країнами вдвічі - до $100 млрд за наступні п'ять років, роблячи ставку на зниження мит і нетарифних обмежень та розширення спільних проєктів.

Про це міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив у середу під час візиту до РФ, який має підготувати ґрунт для поїздки Володимира Путіна до Індії цього року, повідомляє Bloomberg.

"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери залишаються у тісній та постійній взаємодії", - сказав міністр під час Індійсько-російського бізнес-форуму у Москві.

Курс на зближення Індії з РФ підживлює торговельний конфлікт зі США, оскільки Вашингтон уже ввів 25% тариф на індійські товари й погрожує підвищити його до 50% із 27 серпня, зауважує Bloomberg. На цьому тлі Індія захищає своє право на закупівлю російської нафти зі знижками як інструмент стримування інфляції в країні.

Наразі Росія є четвертим торговельним партнером Індії, а Індія - другим для Росії. Наприкінці серпня очікується візит Нарендри Моді до Китаю, що вписується в ширший курс Нью-Делі на посилення зв'язків у межах БРІКС.

Раніше повідомлялось, що Індія зміцнює економічні зв'язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, - Bloomberg.