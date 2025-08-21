Фінансові новини
Євросоюз скасує мита на американські промислові товари, а США застосують до товарів з ЄС мита в 15%
15:50 21.08.2025 |
В опублікованій у четвер Єврокомісією (ЄК) спільній декларації викладаються підсумки торговельних переговорів ЄС і США на основі домовленостей глави ЄК Урсули фон дер Ляєн і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від 27 липня.
"Європейський союз має намір скасувати мита на всі промислові товари США і надати преференційний доступ на ринок для широкого спектра американських морепродуктів і сільськогосподарських товарів, включно з горіхами, молочними продуктами, свіжими та переробленими фруктами й овочами, переробленими харчовими продуктами, насінням садивного матеріалу, соєвою олією, свининою і м'ясом бізона", - ідеться в декларації.
"Сполучені Штати зобов'язуються застосовувати до товарів, що походять з Європейського союзу, тарифну ставку в розмірі 15%. Крім того, з 1 вересня 2025 року Сполучені Штати зобов'язуються застосовувати лише тариф найбільшого сприяння до таких товарів Європейського союзу: недоступних природних ресурсів (включно з корком), усіх літаків та їхніх деталей, дженериків фармацевтичних препаратів, їхніх інгредієнтів та хімічних прекурсорів", - повідомляється в документі.
Крім того, Сполучені Штати і Європейський союз погоджуються розглянути "можливість включення інших секторів і товарів, важливих для їхніх економік і ланцюжків створення вартості, до списку продукції, до якої будуть застосовуватися лише тарифи найбільшого сприяння".
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg
|Євросоюз скасує мита на американські промислові товари, а США застосують до товарів з ЄС мита в 15%
|«Попиту немає»: Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в «РЖД»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
|Bloomberg: Промисловість єврозони показала перше зростання з червня 2022 року
|Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
|Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна