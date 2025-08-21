Авторизация

Євросоюз скасує мита на американські промислові товари, а США застосують до товарів з ЄС мита в 15%

 

В опублікованій у четвер Єврокомісією (ЄК) спільній декларації викладаються підсумки торговельних переговорів ЄС і США на основі домовленостей глави ЄК Урсули фон дер Ляєн і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від 27 липня.

"Європейський союз має намір скасувати мита на всі промислові товари США і надати преференційний доступ на ринок для широкого спектра американських морепродуктів і сільськогосподарських товарів, включно з горіхами, молочними продуктами, свіжими та переробленими фруктами й овочами, переробленими харчовими продуктами, насінням садивного матеріалу, соєвою олією, свининою і м'ясом бізона", - ідеться в декларації.

"Сполучені Штати зобов'язуються застосовувати до товарів, що походять з Європейського союзу, тарифну ставку в розмірі 15%. Крім того, з 1 вересня 2025 року Сполучені Штати зобов'язуються застосовувати лише тариф найбільшого сприяння до таких товарів Європейського союзу: недоступних природних ресурсів (включно з корком), усіх літаків та їхніх деталей, дженериків фармацевтичних препаратів, їхніх інгредієнтів та хімічних прекурсорів", - повідомляється в документі.

Крім того, Сполучені Штати і Європейський союз погоджуються розглянути "можливість включення інших секторів і товарів, важливих для їхніх економік і ланцюжків створення вартості, до списку продукції, до якої будуть застосовуватися лише тарифи найбільшого сприяння".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

