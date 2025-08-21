Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Попиту немає»: Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в «РЖД»
14:47 21.08.2025 |
За результатами першого півріччя 2025 року, виробництво вантажних вагонів у Росії впало на 17% у річному обчисленні - до 34,3 тис. одиниць.
Обвал виробництва вагонів поглиблюється на тлі падіння перевезень і погіршення фінансових результатів "Російської залізниці" (РЖД), пише The Moscow Times.
Зазначається , що спад триває ще з лютого, коли було вироблено з 5,9 тис. вагонів. У травні червні цей показниз зменшився до 4,1 тис. За оцінками представників галузі, відхилення від первісних річних планів може сягнути 73,3%, що загрожує виробникам і суміжним секторам металопрокату та комплектуючих.
За підрахунками Об'єднання виробників залізничної техніки (ОПЗТ) Росії, найбільше просіло виробницвто окремих типів рухомого складу: хоперів - на 80%, критих вагонів - на 40%, платформ - на 16%. Водночас зросло виробництво вагонів з осьовим навантаженням 25 тонн на вісь - до 12,7 тис. одиниць (+14,1%).
Водночас капітальний ремонт вантажних вагонів впав на 57,3% - до 25,1 тис., деповський ремонт пройшли 195 тис. вагонів (-1,2%).
Падіння торкнулося і ключових вузлів: випуск цільнокатаних коліс зменшився на чверть - до 756,3 тис. штук; бокових рам і надресорних балок візків - на 11% (до 168,7 та 85,6 тис. відповідно); поглинальних апаратів - на 29% (до 110,2 тис.).
За словами галузевих аналітиків, замовлення обвалилися майже у всіх категоріях, за винятком окремих типів цистерн і хоперів-мінераловозів. Рентабельність оперування та ставки оренди падають, а підприємствам-виробникам ймовірно знадобиться держпідтримка.
Раніше повідомлялось, що Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg
|Євросоюз скасує мита на американські промислові товари, а США застосують до товарів з ЄС мита в 15%
|«Попиту немає»: Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в «РЖД»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
|Bloomberg: Промисловість єврозони показала перше зростання з червня 2022 року
|Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
|Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна