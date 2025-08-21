Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Попиту немає»: Виробництво вантажних вагонів у Росії обвалилося на 17% на тлі кризи в «РЖД»

 


За результатами першого півріччя 2025 року, виробництво вантажних вагонів у Росії впало на 17% у річному обчисленні - до 34,3 тис. одиниць.

Обвал виробництва вагонів поглиблюється на тлі падіння перевезень і погіршення фінансових результатів "Російської залізниці" (РЖД), пише The Moscow Times.

Зазначається , що спад триває ще з лютого, коли було вироблено з 5,9 тис. вагонів. У травні червні цей показниз зменшився до 4,1 тис. За оцінками представників галузі, відхилення від первісних річних планів може сягнути 73,3%, що загрожує виробникам і суміжним секторам металопрокату та комплектуючих.

За підрахунками Об'єднання виробників залізничної техніки (ОПЗТ) Росії, найбільше просіло виробницвто окремих типів рухомого складу: хоперів - на 80%, критих вагонів - на 40%, платформ - на 16%. Водночас зросло виробництво вагонів з осьовим навантаженням 25 тонн на вісь - до 12,7 тис. одиниць (+14,1%).

Водночас капітальний ремонт вантажних вагонів впав на 57,3% - до 25,1 тис., деповський ремонт пройшли 195 тис. вагонів (-1,2%).

Падіння торкнулося і ключових вузлів: випуск цільнокатаних коліс зменшився на чверть - до 756,3 тис. штук; бокових рам і надресорних балок візків - на 11% (до 168,7 та 85,6 тис. відповідно); поглинальних апаратів - на 29% (до 110,2 тис.).

За словами галузевих аналітиків, замовлення обвалилися майже у всіх категоріях, за винятком окремих типів цистерн і хоперів-мінераловозів. Рентабельність оперування та ставки оренди падають, а підприємствам-виробникам ймовірно знадобиться держпідтримка.

Раніше повідомлялось, що Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес