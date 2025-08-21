Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія заявила про успішне випробування ракети, здатної нести ядерну зброю і досягати будь-якої точки Китаю

Індія заявила про успішне випробування ракети, здатної нести ядерну зброю і досягати будь-якої точки Китаю

 

Індія оголосила, що успішно випробувала свою балістичну ракету середньої дальності, яка здатна нести ядерну зброю.

Про це повідомляють AFP і Times of India.

Ракету Agni-5 запустили 20 серпня з полігону у штаті Одіша, що на сході Індії. У короткій заяві Міністерства оборони Індії зазначається, що запуск «підтвердив усі операційні та технічні параметри».

Як пише Times of India, Agni-5 може уражати цілі на відстані 5000 кілометрів та нести три-чотири ядерні боєголовки, кожна з яких запрограмована на випуск з різною швидкістю та різними траєкторіями ураження.

Зараз Індія має у своєму арсеналі балістичні ракети, які можуть нести по одній ядерній боєголовці. Це дві ракети, розроблені для стримування Пакистану: Prithvi-2 з дальністю ураження 350 км та Agni-1, що може подолати 700 км. А також Agni-3 з дальністю 3000 км, яка орієнтована на Китай. AFP зауважує, що нова Agni-5 може досягти будь-якої частини Китаю.

Два суперники Індії в регіоні - Китай та Пакистан - також мають ядерну зброю. У червні Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) повідомляв, що ядерний арсенал Китаю зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни: приблизно на 100 нових боєголовок на рік з 2023 року.

За інформацією SIPRI, зараз Китай має 600 ядерних боєголовок, Індія - 180, а Пакистан - 170. Однак прогнозується, що до 2035 року Китай володітиме вже 1500 боєголовками.

Індія випробувала нову ракету менш ніж через чотири місяці після військового конфлікту з Пакистаном. Зіткнення почалося з атаки бойовиків в індійському регіоні Джамму й Кашмір 22 квітня.

Після цього вночі 7 травня індійські збройні сили офіційно розпочали операцію «Синдур», атакувавши девʼять обʼєктів у Пакистані та «окупованих Пакистаном Джамму й Кашмірі», звідки нібито планували терористичні атаки проти Індії.

Однак уже 10 травня країни погодилися на повне й негайне припинення вогню за посередництва США.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес