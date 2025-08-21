Фінансові новини
- 21.08.25
- 11:57
RSS
мапа сайту
Індія заявила про успішне випробування ракети, здатної нести ядерну зброю і досягати будь-якої точки Китаю
10:11 21.08.2025 |
Індія оголосила, що успішно випробувала свою балістичну ракету середньої дальності, яка здатна нести ядерну зброю.
Про це повідомляють AFP і Times of India.
Ракету Agni-5 запустили 20 серпня з полігону у штаті Одіша, що на сході Індії. У короткій заяві Міністерства оборони Індії зазначається, що запуск «підтвердив усі операційні та технічні параметри».
Як пише Times of India, Agni-5 може уражати цілі на відстані 5000 кілометрів та нести три-чотири ядерні боєголовки, кожна з яких запрограмована на випуск з різною швидкістю та різними траєкторіями ураження.
Зараз Індія має у своєму арсеналі балістичні ракети, які можуть нести по одній ядерній боєголовці. Це дві ракети, розроблені для стримування Пакистану: Prithvi-2 з дальністю ураження 350 км та Agni-1, що може подолати 700 км. А також Agni-3 з дальністю 3000 км, яка орієнтована на Китай. AFP зауважує, що нова Agni-5 може досягти будь-якої частини Китаю.
Два суперники Індії в регіоні - Китай та Пакистан - також мають ядерну зброю. У червні Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) повідомляв, що ядерний арсенал Китаю зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни: приблизно на 100 нових боєголовок на рік з 2023 року.
За інформацією SIPRI, зараз Китай має 600 ядерних боєголовок, Індія - 180, а Пакистан - 170. Однак прогнозується, що до 2035 року Китай володітиме вже 1500 боєголовками.
Індія випробувала нову ракету менш ніж через чотири місяці після військового конфлікту з Пакистаном. Зіткнення почалося з атаки бойовиків в індійському регіоні Джамму й Кашмір 22 квітня.
Після цього вночі 7 травня індійські збройні сили офіційно розпочали операцію «Синдур», атакувавши девʼять обʼєктів у Пакистані та «окупованих Пакистаном Джамму й Кашмірі», звідки нібито планували терористичні атаки проти Індії.
Однак уже 10 травня країни погодилися на повне й негайне припинення вогню за посередництва США.
