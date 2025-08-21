Фінансові новини
21.08.25
- 02:22
- RSS
- мапа сайту
Великий НПЗ Індії перейшов на «тіньовий флот», щоб купувати нафту РФ
23:41 20.08.2025 |
Індійський нафтопереробний завод Nayara, що потрапив під санкції ЄС і підтримується Росією, почав використовувати "тіньовий флот" для імпорту нафти та транспортування палива.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Nayara, яка контролює близько 8% переробної потужності Індії (5,2 млн барелів на добу), зіткнулася з проблемами в транспортуванні палива після того, як потрапила під санкції ЄС у липні. Це змусило судновласників відмовитися від перевезень, що призвело до скорочення обсягів переробки нафти.
Цього місяця Nayara імпортувала принаймні сім партій російської нафти, включаючи на санкційних суднах. Разом вони перевозили близько 700 000 барелів російської нафти марки Urals.
До введення санкцій Nayara продавала близько 70% перероблених палив, що виробляли на її нафтопереробному заводі у штаті Гуджарат з потужністю 400 000 барелів на добу, через місцеву мережу з понад 6600 АЗС, а решту експортувала.
Nayara, що знаходиться під контролем російських компаній, таких як "Роснефть", звертається до уряду з проханням допомогти з організацією доставки суден та підтримкою стабільної роботи нафтопереробного заводу, де потужності були знижені до 70-80%.
Джерела зазначають, що індійські компанії, які здійснюють закордонні рейси, відмовляються перевозити нафту та нафтопродукти для Nayara, а компанія, яка регулярно транспортувала продукти Nayara, зазначила, що не може отримати страхове покриття для своїх суден у таких випадках.
Інші джерела зазначають, що російські компанії допомагають Nayara організовувати судна.
