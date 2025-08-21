Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія запроваджує санкції проти криптомережі в Киргизстані, щоб перекрити лазівки для РФ

 

Велика Британія вживає заходів, щоб усунути можливості Росії для уникнення санкцій через фінансові системи та криптомережі Киргизстану, заявив британський уряд 20 серпня.

За повідомленням, Лондон вдався до цих кроків після того, як Сполучені Штати повідомили про аналогічні заходи.

«Оскільки санкції продовжують бути дієвими, Росія звернулася до фінансового сектору Киргизстану, щоб спрямувати гроші через непрозорі фінансові мережі, зокрема, через використання криптовалют. Ці мережі створили заплутану схему для обходу санкцій, запроваджених Великою Британією та її партнерами», - йдеться в тексті.

Уряд уточнює, що сьогоднішні заходи спрямовані проти киргизького Capital Bank, який Росія використовує для оплати військових товарів, та його директора Кантеміра Чалбаєва. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer та інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, підкріпленого рублем, який перемістив 9,3 мільярда доларів на спеціалізованій криптобіржі лише за чотири місяці. За даними Лондона, він був спеціально розроблений як спроба обійти західні санкції.

«Якщо Кремль думає, що може приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар наших санкцій шляхом відмивання транзакцій через сумнівні криптомережі, він глибоко помиляється. Ці санкції підтримують тиск на Путіна в критичний момент та придушують незаконні мережі, що використовуються для перекачування грошей до його військової скарбниці», - заявив міністр санкцій Стівен Доуті.

Уряд королівства очікує, що нові санкції закриють мережу навколо незаконних схем отримання грошей та продемонструють готовність Британії покласти край механізмам ухилення від міжнародних санкцій, які допомагають фінансувати вторгнення в Україну, «де б вони не були виявлені».

У березні агентство Reuters повідомляло, що Росія використовує криптовалюту в торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес