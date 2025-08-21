Фінансові новини
Британія запроваджує санкції проти криптомережі в Киргизстані, щоб перекрити лазівки для РФ
23:17 20.08.2025
Велика Британія вживає заходів, щоб усунути можливості Росії для уникнення санкцій через фінансові системи та криптомережі Киргизстану, заявив британський уряд 20 серпня.
За повідомленням, Лондон вдався до цих кроків після того, як Сполучені Штати повідомили про аналогічні заходи.
«Оскільки санкції продовжують бути дієвими, Росія звернулася до фінансового сектору Киргизстану, щоб спрямувати гроші через непрозорі фінансові мережі, зокрема, через використання криптовалют. Ці мережі створили заплутану схему для обходу санкцій, запроваджених Великою Британією та її партнерами», - йдеться в тексті.
Уряд уточнює, що сьогоднішні заходи спрямовані проти киргизького Capital Bank, який Росія використовує для оплати військових товарів, та його директора Кантеміра Чалбаєва. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer та інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, підкріпленого рублем, який перемістив 9,3 мільярда доларів на спеціалізованій криптобіржі лише за чотири місяці. За даними Лондона, він був спеціально розроблений як спроба обійти західні санкції.
«Якщо Кремль думає, що може приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар наших санкцій шляхом відмивання транзакцій через сумнівні криптомережі, він глибоко помиляється. Ці санкції підтримують тиск на Путіна в критичний момент та придушують незаконні мережі, що використовуються для перекачування грошей до його військової скарбниці», - заявив міністр санкцій Стівен Доуті.
Уряд королівства очікує, що нові санкції закриють мережу навколо незаконних схем отримання грошей та продемонструють готовність Британії покласти край механізмам ухилення від міжнародних санкцій, які допомагають фінансувати вторгнення в Україну, «де б вони не були виявлені».
У березні агентство Reuters повідомляло, що Росія використовує криптовалюту в торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції.
