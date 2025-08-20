Фінансові новини
Лавров не підтверджує, що Путін дав Трампу згоду на зустріч з Зеленським
17:49 20.08.2025 |
Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що господар Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лавров сказав на пресконференції у Москві, його цитує російське агентство "Интерфакс".
За словами Лаврова, Путін "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій". Водночас Лавров не сказав, що йдеться про підвищення до рівня лідерів держав.
"І це якраз вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", - зазначив він.
Він додав, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом".
Раніше ту саму думку висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни.
Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.
Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що господар Кремля Владімір Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.
