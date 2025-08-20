Авторизация

Санкції працюють: Китайські компанії пропонують розвивати бартерну модель торгівлі з Росією

 

Через збої в міжнародних розрахунках внаслідок санкцій китайські компанії пропонують російським переходити на схеми бартерних розрахунків.

Зокрема, китайська Hainan Longpan Oilfield Technology на форумі "Казань Експо" запропонувала російським контрагентам постачання двигунів і генераторних установок для суден в обмін на російські суднобудівні сталі та алюмінієві сплави, повідомяляє The Moscow Times.

Компанія заявила, що вже використовує "моделі бартерної торгівлі" для зниження платіжних ризиків, а також відкриє сервісний центр у РФ, що дозволить зекономити до 50% митних витрат.

Крім бартеру, постачальник тестує альтернативні платіжні інструменти - хеджування, цифрові валюти, криптоактиви і розрахунки у нацвалютах (рубль/юань), повідомив представник китайської компанії.

Раніше Москва уже обговорювала з Пекіном відновлення бартеру, оскільки найчастіше саме такі схеми застосовують у торгівлі металами та агропродукцією, де вартість визначена заздалегідь. Також Мінекономрозвитку РФ збиралося цього року підготувати пропозиції щодо створення міжнародної бартерної біржі.

Паралельно з цим, Китай продовжує нарощувати економічну присутність у РФ. Згідно експертних оцінок, на Далекому Сході уже понад 90% іноземних інвестицій надходить із КНР, працюють десятки китайських компаній, а сукупні накопичені інвестиції в країну перевищили $18 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

