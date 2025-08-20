Авторизация

Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах

 

У Приморському краї на далекому сході РФ почалися перебої з постачанням пального А-92 та А-95 після низки ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах, в результаті яких російська економіка втратила 13% потужностей НПЗ.

Зокрема, на низці АЗС у Владивостоці та на трасі "Уссурі" пальне відпускають за талонами, а пріоритет мають лише екстрені служби та корпоративні клієнти, повідомляє The Moscow Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

Проблеми з пальним посилилися в серпні саме у пік туристичного сезону, коли НПЗ різко скоротили відвантаження пального (подекуди у п'ять разів). Поряд з цим логістику також гальмують затримки на мережі "Російських залізниць", де постачання до Владивостока інколи спізнюється на два тижні.

Місцева влада пояснює проблему швидким зростанням попиту, запевняючи, що запаси "достатні для безперебійного забезпечення".

Як повідомлялося, це вже третій регіон після окупованого Криму та Забайкалля, де зафіксовано нестачу бензину та відпуск пального по талонам. Напередодні окупаційна влада Криму визнала проблеми з наявністю бензину марки А-95 на місцевих АЗС. Призначений Москвою "гауляйтер" півострова Сергій Аксьонов попередив, що проблеми з пальним можуть зберігатися до завершення війни.

Раніше повідомлялось, що через удари українських дронів по російських НПЗ: Ціни на бензин у Росії б'ють рекорди щодня.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

Бізнес