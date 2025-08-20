Фінансові новини
Путіну бракує грошей: Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат
14:27 20.08.2025 |
Уряд РФ планує згорнути роботи з поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який використовується для торгівлі з Іраном.
Віцепрем'єр РФ Віталій Савєльєв наприкінці липня повідомив про це листом російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє The Moscow Times.
Днопоглиблення на 188-км ділянці каналу стартувало у 2023 році в межах розбудови транспортного коридору "Північ-Південь" і вже коштувало 7,59 млрд руб., ще 3,53 млрд планується витратити у 2025 році. Але через падіння рівня води у Каспійському морі різко зріс обсяг вибірки ґрунту та вартість робіт, пояснив рішення відмовитися від продовження робіт російський урядовець.
Він зауважив, що "Росморпорт", який фінансує роботи, стикається з нестачею коштів, адже канальний збір у 2024-му приніс йому лише 310 млн руб. Тому російський уряд вважає, що підтримання осадки у каналі до 4,2 м достатнє, оскільки судна з осадкою 4,2-4,5 м становлять близько 6% трафіку, тож вантажообіг не постраждає.
Водночас російський бізнес стверджує, що через мілкі місця каналу, де максимальна осадка становить лише 3,8 м, судна недовантажують і вони використовуються лише на 70-80% вантажопідйомності. Крім того, Іран нібито планує перенести закупівлі російської пшениці до Каспію, що збільшить вантажопотік цим маршрутом на 2-3 млн тонн на рік і потребуватиме більшої глибини.
