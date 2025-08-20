Авторизация

США відновлюють розробку нової ракети для Patriot, яку закрили за часів Байдена

США відновлюють розробку нової ракети для Patriot, яку закрили за часів Байдена

 

У США відновлюють фінансування програми з розробки нової ракети-перехоплювача для ЗРК Patriot. Ці роботи припинили в 2024 році, коли президентом США був Джо Байден. Про це повідомив військовий оглядач Colby Badhwar із посиланням на бюджетний документ Збройних сил США на 2026 рік.

За його даними, на дослідження, розробку, випробування та оцінку нової ракети буде спрямовано $152 млн. Це буде зроблено в межах програми Lower Tier Future Interceptor (LTFI) на майбутній рік.

Гроші будуть виділені під ініціативу Total Effector Rapid Prototyping, в межах якої передбачено швидке створення прототипів сучасних систем перехоплення ворожих ракет та дронів.

Планується, що нова ракета має замінити актуальну модель MIM-104F MSE, її розробляє Lockheed Martin. Крім того, в програмі очікується приєднання компанії Raytheon.

Окрім цього, готується модернізація наявного складу ракет PAC-3 через зростання попиту на спеціалізовані ракети-перехоплювачі. Lockheed Martin також інтегрує ці ракети на кораблі, оскільки вони є дешевою альтернативою Standard Missile, які коштують значно дорожче.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

