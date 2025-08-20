Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині побоюються перевантаження своєї армії потенційною місією в Україні

 

Уповноважений німецького Бундестагу у справах збройних сил попереджає про перевантаження Бундесверу місією в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте застерігає від перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.

"Одного не повинно статися: прийняття все нових і нових місій без зміцнення кадрової бази", - заявив політик ХДС.

За його словами, якщо Німеччина візьме участь у гарантуванні безпеки України з бригадою чисельністю близько 5 000 солдатів, це стане "величезним викликом для Бундесверу".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

