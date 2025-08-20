Фінансові новини
У Німеччині побоюються перевантаження своєї армії потенційною місією в Україні
14:12 20.08.2025 |
Уповноважений німецького Бундестагу у справах збройних сил попереджає про перевантаження Бундесверу місією в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте застерігає від перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.
"Одного не повинно статися: прийняття все нових і нових місій без зміцнення кадрової бази", - заявив політик ХДС.
За його словами, якщо Німеччина візьме участь у гарантуванні безпеки України з бригадою чисельністю близько 5 000 солдатів, це стане "величезним викликом для Бундесверу".
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.
Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
