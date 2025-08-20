Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МЗС Німеччини каже, що агресія Китаю в Південно-Китайському морі загрожує Європі
14:04 20.08.2025 |
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі становить загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.
Про це він сказав під час візиту до Індонезії в середу, 20 серпня, передає Reuters, пише "Європейська правда".
Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі та напруженість у Тайванській протоці становлять загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.
"Зростаюча військова агресивність Китаю в Південно-Китайському морі не тільки загрожує безпеці Азії, але й підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, в цілому", - сказав він.
Глава МЗС Німеччини зазначив, що в результаті цього також опиняться під загрозою важливі торговельні шляхи.
Також він прокоментував питання щодо Тайванської протоки.
"Будь-яке загострення ситуації матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи", - додав Вадефуль.
Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, що не буде "рухатися вперед" щодо Тайваню, доки президент США залишатиметься на посаді.
А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.
У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Китайські компанії пропонують розвивати бартерну модель торгівлі з Росією
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
|Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах
|У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну
|Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів