Глава МЗС Німеччини каже, що агресія Китаю в Південно-Китайському морі загрожує Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі становить загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.

Про це він сказав під час візиту до Індонезії в середу, 20 серпня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі та напруженість у Тайванській протоці становлять загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.

"Зростаюча військова агресивність Китаю в Південно-Китайському морі не тільки загрожує безпеці Азії, але й підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, в цілому", - сказав він.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що в результаті цього також опиняться під загрозою важливі торговельні шляхи.

Також він прокоментував питання щодо Тайванської протоки.

"Будь-яке загострення ситуації матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи", - додав Вадефуль.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, що не буде "рухатися вперед" щодо Тайваню, доки президент США залишатиметься на посаді.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.