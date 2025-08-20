Авторизация

Глава МЗС Німеччини каже, що агресія Китаю в Південно-Китайському морі загрожує Європі

 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі становить загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.

Про це він сказав під час візиту до Індонезії в середу, 20 серпня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі та напруженість у Тайванській протоці становлять загрозу міжнародній безпеці, яка також позначається на Європі.

"Зростаюча військова агресивність Китаю в Південно-Китайському морі не тільки загрожує безпеці Азії, але й підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, в цілому", - сказав він.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що в результаті цього також опиняться під загрозою важливі торговельні шляхи.

Також він прокоментував питання щодо Тайванської протоки.

"Будь-яке загострення ситуації матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи", - додав Вадефуль.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, що не буде "рухатися вперед" щодо Тайваню, доки президент США залишатиметься на посаді.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

