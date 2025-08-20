Авторизация

Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як «відлякувати» нелегалів

Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як «відлякувати» нелегалів

 

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико, де міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.

За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.

Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.

"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - сказала Ноем журналістам.

На запитання про те, що така практика може зробити умови для мігрантів ще жорсткішими, вона відповіла: "Не торкайтеся. У людей є вибір".

Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.

Продовження будівництва стіни

У секторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев'яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300.

Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Мексика, США
 

