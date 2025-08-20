Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як «відлякувати» нелегалів
13:55 20.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико, де міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.
За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.
Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.
"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - сказала Ноем журналістам.
На запитання про те, що така практика може зробити умови для мігрантів ще жорсткішими, вона відповіла: "Не торкайтеся. У людей є вибір".
Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.
Продовження будівництва стіни
У секторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев'яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300.
Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Китайські компанії пропонують розвивати бартерну модель торгівлі з Росією
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
|Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах
|У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну
|Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів