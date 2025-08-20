Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск відклав плани щодо створення своєї партії й може підтримати на виборах Венса — WSJ

 

Американський мільярдер Ілон Маск пригальмував плани щодо створення власної політичної партії, оскільки це може зашкодити його відносинам із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на людей, обізнаних із планами Маска.

Останніми тижнями Ілон Маск підтримував контакти з Джей Ді Венсом, якого вважають потенційним наступником політичного руху MAGA. За словами джерел, Маск визнав, що якщо він все-таки вирішить створити політичну партію, то це зашкодить його відносинам із віцепрезидентом.

Як пише видання, мільярдер і його оточення розглядають можливість використати частину своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році. На виборах у 2024 році Маск витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців.

Люди з оточення Маска кажуть, що він офіційно не відкидає створення нової партії й може змінити свою думку напередодні проміжних виборів. Проте ні він, ні його команда не контактували з відомими людьми, які підтримують ідею нової партії чи могли б допомогти з її організацією.

Зокрема, наприкінці липня його соратники скасували зустріч із зовнішньою групою, що спеціалізується на організації кампаній третіх партій. Учасникам сказали, що зустріч скасовано, оскільки Маск хоче зосередитися на веденні своїх бізнесів.

Журналісти зазначили, що рішення Маска відмовитися від планів створити третю партію буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів у 2026 році. Історично треті партії часто відбирають голоси у двох основних партій.

Що передувало?

Наприкінці травня Маск полишив роботу у DOGE, так званому Департаменті ефективності уряду (DOGE), який сам же створив. Попри запевнення, що між президентом США Дональдом Трампом і Маском залишаються товариські відносини, уже незабаром між ними розгорілася публічна сварка.

Маск, зокрема, почав критикувати «великий і прекрасний» закон Трампа про витрати Конгресу, а також заявив, що президент США фігурує у файлах Епштейна. Трамп своєю чергою заявив, що Маск «збожеволів», назвав бізнесмена «завзятим наркоманом» і запропонував скасувати державні субсидії та контракти з ним.

Відтоді Маск видалив деякі свої дописи та публічно заявив, що шкодує через свої заяви.

А втім, уже в липні мільярдер звинуватив уряд у доведенні країни до банкрутства та оголосив про створення власної «Американської партії». Трамп у відповідь сказав, що той «з'їхав з глузду».

Як пише WSJ, зараз є ознаки того, що Маск і Трамп досягли перемир'я - принаймні поки що. Вони припинили сварки в соціальних мережах, і Маск останнім часом не публікував у X нічого критичного на адресу Трампа або республіканців.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес