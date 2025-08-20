Маск відклав плани щодо створення своєї партії й може підтримати на виборах Венса — WSJ

Американський мільярдер Ілон Маск пригальмував плани щодо створення власної політичної партії, оскільки це може зашкодити його відносинам із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на людей, обізнаних із планами Маска.

Останніми тижнями Ілон Маск підтримував контакти з Джей Ді Венсом, якого вважають потенційним наступником політичного руху MAGA. За словами джерел, Маск визнав, що якщо він все-таки вирішить створити політичну партію, то це зашкодить його відносинам із віцепрезидентом.

Як пише видання, мільярдер і його оточення розглядають можливість використати частину своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році. На виборах у 2024 році Маск витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців.

Люди з оточення Маска кажуть, що він офіційно не відкидає створення нової партії й може змінити свою думку напередодні проміжних виборів. Проте ні він, ні його команда не контактували з відомими людьми, які підтримують ідею нової партії чи могли б допомогти з її організацією.

Зокрема, наприкінці липня його соратники скасували зустріч із зовнішньою групою, що спеціалізується на організації кампаній третіх партій. Учасникам сказали, що зустріч скасовано, оскільки Маск хоче зосередитися на веденні своїх бізнесів.

Журналісти зазначили, що рішення Маска відмовитися від планів створити третю партію буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів у 2026 році. Історично треті партії часто відбирають голоси у двох основних партій.

Що передувало?

Наприкінці травня Маск полишив роботу у DOGE, так званому Департаменті ефективності уряду (DOGE), який сам же створив. Попри запевнення, що між президентом США Дональдом Трампом і Маском залишаються товариські відносини, уже незабаром між ними розгорілася публічна сварка.

Маск, зокрема, почав критикувати «великий і прекрасний» закон Трампа про витрати Конгресу, а також заявив, що президент США фігурує у файлах Епштейна. Трамп своєю чергою заявив, що Маск «збожеволів», назвав бізнесмена «завзятим наркоманом» і запропонував скасувати державні субсидії та контракти з ним.

Відтоді Маск видалив деякі свої дописи та публічно заявив, що шкодує через свої заяви.

А втім, уже в липні мільярдер звинуватив уряд у доведенні країни до банкрутства та оголосив про створення власної «Американської партії». Трамп у відповідь сказав, що той «з'їхав з глузду».

Як пише WSJ, зараз є ознаки того, що Маск і Трамп досягли перемир'я - принаймні поки що. Вони припинили сварки в соціальних мережах, і Маск останнім часом не публікував у X нічого критичного на адресу Трампа або республіканців.