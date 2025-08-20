Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в III кв. - голова ЄЦБ
13:29 20.08.2025 |
Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в третьому кварталі на тлі збереження невизначеності у сфері міжнародної торгівлі, вважає президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
"Укладені останнім часом торговельні угоди знизили, але не усунули глобальну невизначеність, яка, як і раніше, зберігається з огляду на непередбачуваність політичної обстановки", - сказала Лагард, виступаючи на заході Всесвітнього економічного форуму в Женеві в середу. Вона також відзначила відсутність ясності, зокрема, щодо секторальних тарифів.
За словами Лагард, орієнтована на експорт економіка єврозони продемонструвала стійкість у першому півріччі, що частково було зумовлено прагненням партнерів європейських компаній поповнити свої товарно-матеріальні запаси до запровадження митних тарифів на імпорт у США. У третьому кварталі цей фактор уже не матиме позитивного впливу на темпи економічного зростання в єврозоні.
Лагард зазначила, що ефективна ставка мит на європейську продукцію, що постачається в Штати, становитиме 12-16%. Це трохи вище тарифу, який враховувався під час підготовки базових червневих прогнозів ЄЦБ. Водночас ця ставка значно нижча від закладеної в песимістичний прогноз банку (понад 20%).
"Економісти ЄЦБ врахують наслідки торговельної угоди між Євросоюзом і США для економіки єврозони у вересневих прогнозах, якими ми керуватимемося під час ухвалення рішень найближчими місяцями", - сказала Лагард.
Зростання ВВП єврозони в другому кварталі становило 0,1% у поквартальному зіставленні, тоді як річна інфляція останні місяці залишається поблизу визначеного центробанком цільового рівня 2%.
Експерти та учасники ринку здебільшого очікують, що на черговому засіданні, що відбудеться 10-11 вересня, ЄЦБ збереже депозитну ставку на рівні 2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Китайські компанії пропонують розвивати бартерну модель торгівлі з Росією
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
|Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах
|У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну
|Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів