Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в III кв. - голова ЄЦБ

Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в третьому кварталі на тлі збереження невизначеності у сфері міжнародної торгівлі, вважає президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

"Укладені останнім часом торговельні угоди знизили, але не усунули глобальну невизначеність, яка, як і раніше, зберігається з огляду на непередбачуваність політичної обстановки", - сказала Лагард, виступаючи на заході Всесвітнього економічного форуму в Женеві в середу. Вона також відзначила відсутність ясності, зокрема, щодо секторальних тарифів.

За словами Лагард, орієнтована на експорт економіка єврозони продемонструвала стійкість у першому півріччі, що частково було зумовлено прагненням партнерів європейських компаній поповнити свої товарно-матеріальні запаси до запровадження митних тарифів на імпорт у США. У третьому кварталі цей фактор уже не матиме позитивного впливу на темпи економічного зростання в єврозоні.

Лагард зазначила, що ефективна ставка мит на європейську продукцію, що постачається в Штати, становитиме 12-16%. Це трохи вище тарифу, який враховувався під час підготовки базових червневих прогнозів ЄЦБ. Водночас ця ставка значно нижча від закладеної в песимістичний прогноз банку (понад 20%).

"Економісти ЄЦБ врахують наслідки торговельної угоди між Євросоюзом і США для економіки єврозони у вересневих прогнозах, якими ми керуватимемося під час ухвалення рішень найближчими місяцями", - сказала Лагард.

Зростання ВВП єврозони в другому кварталі становило 0,1% у поквартальному зіставленні, тоді як річна інфляція останні місяці залишається поблизу визначеного центробанком цільового рівня 2%.

Експерти та учасники ринку здебільшого очікують, що на черговому засіданні, що відбудеться 10-11 вересня, ЄЦБ збереже депозитну ставку на рівні 2%.