Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в III кв. - голова ЄЦБ

 

Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в третьому кварталі на тлі збереження невизначеності у сфері міжнародної торгівлі, вважає президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

"Укладені останнім часом торговельні угоди знизили, але не усунули глобальну невизначеність, яка, як і раніше, зберігається з огляду на непередбачуваність політичної обстановки", - сказала Лагард, виступаючи на заході Всесвітнього економічного форуму в Женеві в середу. Вона також відзначила відсутність ясності, зокрема, щодо секторальних тарифів.

За словами Лагард, орієнтована на експорт економіка єврозони продемонструвала стійкість у першому півріччі, що частково було зумовлено прагненням партнерів європейських компаній поповнити свої товарно-матеріальні запаси до запровадження митних тарифів на імпорт у США. У третьому кварталі цей фактор уже не матиме позитивного впливу на темпи економічного зростання в єврозоні.

Лагард зазначила, що ефективна ставка мит на європейську продукцію, що постачається в Штати, становитиме 12-16%. Це трохи вище тарифу, який враховувався під час підготовки базових червневих прогнозів ЄЦБ. Водночас ця ставка значно нижча від закладеної в песимістичний прогноз банку (понад 20%).

"Економісти ЄЦБ врахують наслідки торговельної угоди між Євросоюзом і США для економіки єврозони у вересневих прогнозах, якими ми керуватимемося під час ухвалення рішень найближчими місяцями", - сказала Лагард.

Зростання ВВП єврозони в другому кварталі становило 0,1% у поквартальному зіставленні, тоді як річна інфляція останні місяці залишається поблизу визначеного центробанком цільового рівня 2%.

Експерти та учасники ринку здебільшого очікують, що на черговому засіданні, що відбудеться 10-11 вересня, ЄЦБ збереже депозитну ставку на рівні 2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес