НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США різко підняли мита на сталь і алюміній: під ударом техніка, автозапчастини та залізничні вагони

 

Міністерство торгівлі США оголосило про підвищення мит на сталь та алюміній у понад 400 товарних категоріях, включно з побутовою технікою, залізничними вагонами, автозапчастинами для електромобілів, будівельною та важкою технікою.

Про це пише Reuters.

До списку додано 407 категорій товарів, які тепер вважаються "похідними" від сталі й алюмінію. Для них встановлюється 50% тариф на металеву складову, а також стандартна ставка мита для решти компонентів.

За оцінкою Evercore ISI, це рішення охоплює імпорт на суму понад $200 млрд у 2024 році й підвищить середній рівень тарифного навантаження приблизно на один відсотковий пункт.

Серед продукції, що потрапила під нові обмеження:

* автозапчастини для вихлопних систем та електродвигунів,

* комплектуючі для автобусів, кондиціонерів, холодильників, морозильників і сушарок,

* морські двигуни, компресори, насоси, меблі, косметична упаковка (включно з аерозольними балончиками).

Група іноземних автовиробників закликала Вашингтон не включати критичні автодеталі, вказуючи на нестачу внутрішніх виробничих потужностей у США. Tesla також unsuccessfully намагалася заблокувати додавання до списку сталі, яка використовується у приводних установках для електромобілів і вітрових турбін.

Підтримали рішення американські виробники сталі та алюмінію, зокрема Cleveland-Cliffs і Nucor, які вже тривалий час закликали адміністрацію розширити дію тарифів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

