Китай наростив обсяги поставок рідкісноземельних магнітів до США

У липні обсяги поставок рідкісноземельних магнітів із Китаю до США зросли на 76% порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китай відправив до США 619 тонн рідкісноземельних постійних магнітів, порівняно з мінімумом у 46 тонн у травні. Рідкоземельні магніти використовуються в усьому - від автомобілів до посудомийних машин і винищувачів, і виявилися найпотужнішою зброєю Пекіна в торговельній війні з Вашингтоном", - говориться у повідомленні..

Але загальний обсяг поставок у США цього року зменшився через глибокий спад, що стався раніше. Середньомісячні обсяги з січня по липень приблизно на 28% нижчі, ніж за весь 2024 рік, зауважує Bloomberg.

Поставки магнітів більшості інших великих покупців також відновилися. Поставки в Японію зросли на 76%, у Німеччину - на 46%, а в Індію - на 143%.

Проблема рідкоземельних металів спричинила розбіжності між Індією та Китаєм на тлі ширшого потепління відносин. Пекін запевнив Індію в поставках, повідомив журналістам у понеділок офіційний представник у Делі.