Нальоти безпілотників на російські нафтозаводи, які посилилися у серпні й призвели до зупинки не менш як чотирьох великих НПЗ, позбавили економіку сьомої частини потужностей нафтоперероблення, свідчать підрахунки The Moscow Times.

2 серпня після удару БпЛА зупинився новокуйбишевський НПЗ «роснєфті» потужністю 8,3 млн тонн на рік. 11 серпня зупинив прийом сировини саратовський НПЗ компанії, потужність якого становить 5,8 млн тонн на рік.

15 серпня стало відомо про зупинку волгоградського НПЗ «лукойлу», найбільшого на півдні росії, потужністю 14,8 млн тонн на рік. Того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на перероблення самарський НПЗ «роснєфті» потужністю 8,5 млн тонн на рік.

Крім того, 2 серпня близько половини потужностей (приблизно 6,9 млн тонн із 13,8) зупинив НПЗ у рязані, найбільший із заводів «роснєфті», паливо з якого йде на продаж зокрема в московський регіон.

Таким чином, трохи менше ніж за три тижні нафтовики втратили 44,3 млн тонн річної потужності НПЗ - 13,5% від загального показника по країні, який становить 328 млн тонн на рік, за оцінками «Схід капіталу».

Минулого року, за підрахунками Reuters, російські НПЗ переробили 267 млн тонн нафти - мінімальний обсяг за останні 12 років.

Ремонт заводів «роснєфті» в рязані й новокуйбишевську займе близько місяця, казали раніше знайомі із ситуацією джерела Reuters. Як мінімум до кінця серпня, з їхніх слів, простоюватиме сизранський НПЗ. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями, пояснював у липні, виступаючи у раді федерації, голова міненерго рф сєргєй цівілєв.

Західне обладнання для нафтозаводів потрапило під європейські обмежувальні заходи в рамках першого пакету за повномасштабне вторгнення в Україну - у лютому 2022 року. І це викликає «збої», сказав цівілєв: «Ось заплановано, скажімо, на ремонт умовно 4 місяці, а нам щось затримали, щось недопостачили».

Як підсумок 2025 року росія знову зіткнулася з нестачею бензину: біржові ціни на Аі-92 й Аі-95 злетіли з початку року на 40% і 50% відповідно і переписали історичні рекорди - 71 970 руб. за тонну і 81 337 руб. на торгах 19 серпня.