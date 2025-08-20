Авторизация

Нафтопереробні заводи Індії відновили закупку російську нафту

 

Після паузи державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Переробники, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp., за останні два дні закупили кілька партій російської нафти марки Urals. Поставки будуть здійснені у вересні та жовтні.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі флагманської нафти марки Urals на ці місяці під тиском США.

Наприкінці липня Нью-Делі попросив переробників розробити плани щодо відмови від російської нафти на випадок припинення поставок. Один з чиновників сказав, що ця вказівка була рівносильна плануванню сценаріїв.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "найбагатші сім'ї Індії" отримали вигоду із закупівель московської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення мит для Нью-Делі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

