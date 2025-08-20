Фінансові новини
20.08.25
- 11:41
- RSS
- мапа сайту
Нафтопереробні заводи Індії відновили закупку російську нафту
10:28 20.08.2025
Після паузи державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти.
Про це пише Bloomberg.
Переробники, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp., за останні два дні закупили кілька партій російської нафти марки Urals. Поставки будуть здійснені у вересні та жовтні.
Раніше цього місяця державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі флагманської нафти марки Urals на ці місяці під тиском США.
Наприкінці липня Нью-Делі попросив переробників розробити плани щодо відмови від російської нафти на випадок припинення поставок. Один з чиновників сказав, що ця вказівка була рівносильна плануванню сценаріїв.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "найбагатші сім'ї Індії" отримали вигоду із закупівель московської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення мит для Нью-Делі.
Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов'язання України перед МВФ
У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
