20.08.25
11:41
RSS
мапа сайту
Трамп і Габбард проти «старої гвардії»: десятки розвідників США позбавлено допусків
09:29 20.08.2025
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард відкликала допуски до секретної інформації у 37 чинних і колишніх співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
19 серпня Тулсі Габбард повідомила, що скасувала доступ до секретної інформації для 37 нинішніх та колишніх представників американської розвідки. Їх було звинувачено у "політизації та маніпуляціях розвідданими".
У своєму зверненні в соцмережах Габбард зазначила, що це рішення ухвалено за вказівкою президента Дональда Трампа.
В оприлюдненому списку осіб, позбавлених доступу до секретних даних, виявилися не лише колишні розвідники, але й, зокрема, ексречник Ради нацбезпеки часів Обами та координатор глобальної відповіді на COVID-19 в адміністрації Джо Байдена.
Тут варто відзначити, що на думку Габбард, у 2016 році високопосадовці з оточення Обами нібито організували "зрадницьку змову", аби підірвати кампанію Трампа. Демократи відкидають ці закиди як безпідставні.
Крім того, Габбард неодноразово стверджувала, що американські спецслужби перетворилися на "зброю" у внутрішньополітичній боротьбі.
Минулого місяця Міністерство юстиції США навіть оголосило про створення спеціальної групи для перевірки її заяв.
Так, раніше Габбард погрожувала передати до Мін'юсту справи проти колишніх високопосадовців адміністрації демократа Барака Обами, яких вона звинувачує у спотворенні оцінок втручання Росії у вибори 2016 року. Дональд Трамп також неодноразово без доказів заявляв, що Обама нібито намагався сфабрикувати його зв'язки з Кремлем, щоб зірвати президентську кампанію. Представники Обами ці твердження називали "абсурдними" та політично вмотивованими.
