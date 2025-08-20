Фінансові новини
У США кажуть, що задоволені поточним митним режимом з Китаєм
09:17 20.08.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм.
Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".
У відповідь на запитання журналістів щодо того, коли можна очікувати прогресу в переговорах між Вашингтоном і Пекіном, а також, чи потрібна США торговельна угода з огляду на ситуацію з митами, Бессент заявив, що США "дуже задоволені" ситуацією з Китаєм.
"Я думаю, що зараз статус-кво працює досить добре. Китай є найбільшим джерелом доходів від мит, тому якщо щось працює, не варто це ламати", - сказав він.
Також міністр фінансів США наголосив, що його країна провела "дуже хороші переговори з Китаєм".
"Я думаю, що ми знову зустрінемося з ними до листопада", - додав він.
Адміністрація Трампа останнім часом загалом пом'якшила конфронтаційний тон у відносинах з Пекіном, щоб домогтися зустрічі з Сі та укладення торговельної угоди.
5 серпня Трамп заявляв, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.
12 серпня Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.
