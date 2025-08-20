Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
23:21 19.08.2025 |
Міністр торгівлі США Говард Латнік підтвердив повідомлення про те, що Білий дім обговорює з Intel Corp. питання про отримання частки в компанії.
Уряд може стати найбільшим акціонером Intel, однак не братиме участі в голосуваннях акціонерів або управлінні операціями чипмейкера, зазначив він в інтерв'ю CNBC.
За словами міністра, йдеться про те, щоб конвертувати в акції, що не голосують, гранти, виділення яких було схвалено за адміністрації президента Джо Байдена.
Латнік розкритикував ухвалений 2022 року закон Chips Act, спрямований на підтримку виробників напівпровідникової продукції. Надання компаніям субсидій не приносить жодної вигоди американським платникам податків, заявив він.
Загальна сума коштів, виділених за цим законом Intel, склала близько $10,9 млрд, що відповідає близько 10% її ринкової вартості.
"Чому ми віддаємо такі гроші компанії, вартість якої становить $100 млрд? Що це дає американським платникам податків?" - обурився Латнік.
Міністр також підтвердив зацікавленість уряду в поверненні виробництва чипів у США з метою гарантування національної безпеки. "Ми повинні самі виробляти свої чипи, - сказав він. - Ми не можемо покладатися на Тайвань".
Акції Intel дорожчають на 7,1% під час торгів у вівторок. Від початку року капіталізація компанії збільшилася на 26,4% - до $103,56 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: близько 10 країн країн готові відправити війська в Україну після війни
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Axios: комісію щодо гарантій для України очолив Марко Рубіо
|Білий дім наполягає, що Путін погодився на зустріч із Зеленським
|НАТО скликає військових керівників для обговорення України
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
Бізнес
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства