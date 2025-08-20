Авторизация

Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії

Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії

 

Китайські інженери представили прототип найбільшої у світі плавучої вітрової турбіни, яка вже встановила низку абсолютних рекордів з генерації електроенергії.

Над створенням турбіни працюють енергетичний концерн China Huaneng Group та енергетична компанія Dongfang Electric Corporation. Обидві є державними китайськими підприємствами.

Кожна турбіна вироблятиме 17 МВт чистої електроенергії або 68 млн кВт⋅год упродовж року. За даними управління енергетики США, цього достатньо для забезпечення електроенергією близько 6 тис 300 американських домогосподарств.

Гондола - центральний компонент вітряної турбіни, включає в себе генератор, і розміщується на верхівці башти заввишки 152 м з лопатями із загальним діаметром 262 м. Кожен оберт лопатей на 360° охоплює площу в 53 тис. кв. м, що приблизно дорівнює площі 8 футбольних полів.

Збільшення обсягу електроенергії, що генерується кожною окремою турбіною, має велике значення для більш широкого впровадження аналогічних проєктів у сфері вітрової енергетики, оскільки скорочує кількість турбін, необхідних для встановлення на кожній вітровій електростанції. Це знижує вартість подібних проєктів і час, необхідний для підготовки до запуску.

Чим далі у морі розміщуються такі вітрові турбіни, тим більш екстремальним умовам вітру їм доводиться протистояти. Як зазначають представники China Huaneng Group, турбіна, яка наразі проходить випробування, здатна витримувати хвилі заввишки 24 м та пориви вітру зі швидкістю 117,4 км/год.

Наразі морські вітрові електростанції дорожчі за наземні аналоги і генерована ними електроенергія також має вищу собівартість. Однак вони піддаються постійному інтенсивному впливу вітрів і майже не простоюють. Переважна більшість морських вітрових електростанцій має фіксоване дно. Це економічний спосіб створення вітрових електростанцій на мілководді, наприклад, у Північному морі, середня глибина якого становить лише 90 метрів.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), більша частина площі світового океану непридатна для встановлення вітрових турбін з фіксованим донним кріпленням, оскільки середня глибина світового океану складає 3 тис. 682 м. Найглибший фундамент для морської вітрової турбіни було встановлено у рамках проєкту вітрової електростанції Seagreen компанії SSE на глибині 58,6 м біля узбережжя Шотландії.

Це виключно велика глибина для морської вітрової енергетики. Програма сприяння управлінню енергетичним сектором (ESMAP) оцінює усі води із глибиною у понад 50 м як непридатні для встановлення турбін з фіксованою донною будовою.

У той же час Глобальна рада з вітроенергетики (GWEC) оцінює, що 80% світового потенціалу морської вітроенергетики зосереджено у місцях з глибиною близько 60 метрів. У міру розширення використання плавучих вітряних турбін енергетичні компанії та держави могли б значно збільшити обсяги виробництва енергії з вітру, розмістивши турбіни на більшій глибині.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

