- 19.08.25
- 20:37
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
17:33 19.08.2025 |
Королівський флот Великої Британії успішно провів випробування нового надвеликого безпілотного підводного апарата Excalibur, яким керували на значній відстані. Про це пише Interesting Engineering.
Тестування проводилось під час навчань Talisman Sabre у липні. У них брали участь сили Великої Британії та Австралії.
Повідомляється, що віддалений операційний центр в Австралії керував Excalibur на відстані у понад 10 000 миль (понад 16 000 км). Причому сам апарат перебував у підводному положенні в британських водах.
Це випробування було частиною серії проєктів AUKUS Pillar II Maritime Big Play, які проводяться США, Великою Британією та Австралією для перевірки можливості спільного використання робототехніки та автономних систем у морі.
Сам апарат Excalibur представили ще у травні цього року, його розробила компанія MSubs, яка спеціалізується на автономних підводних апаратах.
Безпілотник має довжину 12 метрів, ширину 2 метри, а його водотоннажність становить майже 21 тонну. Він має дальність ходу до 1000 миль (понад 1600 км) і може занурюватися глибше, ніж звичайні підводні човни Королівського флоту.
Дрон має модульну конструкцію, що дозволяє встановлювати різне корисне навантаження залежно від задач.
За словами офіційних осіб, Excalibur не призначений для бойового використання, але слугуватиме випробувальною платформою для розробки тактики та технічних вимог для інтеграції безпілотних систем у майбутніх військово-морських операціях.
А контрадмірал Джеймс Паркін заявив, що Excalibur відіграє вирішальну роль у підготовці флоту до ери автономних морських дронів.
"На нашому шляху до автономії та масовості життєво важливо, щоб ми навчалися на практиці, і Excalibur стане нашим механізмом для розуміння складності та викликів експлуатації майбутньої команди пілотованих та безпілотних систем під водою", - пояснив він.
Очікується, що протягом наступних 24 місяців Excalibur пройде масштабні ходові випробування.
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
