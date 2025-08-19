Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня

 

Оптові ціни на бензин у Росії продовжують майже щоденно оновлювати історичні максимуми після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

У вівторок, 19 серпня, вартість бензину марки А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла ще на 0,9% - до 71 970 рублів за тонну, бензин А-95 подорожчав за день на 1,29% - до 81 337 рублів за тонну, пише російська редакція Forbes.

Ціни на пальне продовжують зростати попри повну заборону на експорт бензину з РФ, яку російський уряд вже пообіцяв продовжити на вересень, зазначає видання.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" - наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.
Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

* 2 серпня - Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

* 7 серпня - Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

* 10 серпня - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

* 13 серпня - НПЗ у Слав'янську-на-Кубані;

* 14, 15 та 19 серпня - НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

* 15 серпня - Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників найбільший НПЗ "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод - вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" - Новокуйбишевський - взагалі призупинив переробку нафти, а найбільший на півдні країни Волгоградський НПЗ "ЛукОйла" зупинив роботу щонайменше до середини вересня.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес