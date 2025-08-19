Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня

Оптові ціни на бензин у Росії продовжують майже щоденно оновлювати історичні максимуми після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

У вівторок, 19 серпня, вартість бензину марки А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла ще на 0,9% - до 71 970 рублів за тонну, бензин А-95 подорожчав за день на 1,29% - до 81 337 рублів за тонну, пише російська редакція Forbes.

Ціни на пальне продовжують зростати попри повну заборону на експорт бензину з РФ, яку російський уряд вже пообіцяв продовжити на вересень, зазначає видання.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" - наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

* 2 серпня - Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

* 7 серпня - Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

* 10 серпня - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

* 13 серпня - НПЗ у Слав'янську-на-Кубані;

* 14, 15 та 19 серпня - НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

* 15 серпня - Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників найбільший НПЗ "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод - вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" - Новокуйбишевський - взагалі призупинив переробку нафти, а найбільший на півдні країни Волгоградський НПЗ "ЛукОйла" зупинив роботу щонайменше до середини вересня.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.