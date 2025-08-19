Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія
17:07 19.08.2025 |
Європейська комісія вважає важливим підтримувати енергетичну безпеку Євросоюзу, проте нещодавній удар по енергетичній інфраструктурі РФ, в результаті якого було зупинено транзит нафти нафтопроводом «Дружба», не становить загрози для безпеки постачання енергоресурів до ЄС.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Єва Грнчіжрова на брифінгу в Брюсселі у вівторок у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає Європейська комісія цей удар таким, що становить загрозу енергобезпеці Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор, - заявила речниця. - Однак ми наголошуємо на важливості підтримки енергетичної безпеки. Ми підтримуємо зв'язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення (поставок нафти до Угорщини і Словаччини - ред.) не впливає на безпеку поставок, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії».
Як повідомляв Укрінформ, сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 18 серпня завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», розташованій у Тамбовській області РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
|Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня
|Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія
|Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei