Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія

 

Європейська комісія вважає важливим підтримувати енергетичну безпеку Євросоюзу, проте нещодавній удар по енергетичній інфраструктурі РФ, в результаті якого було зупинено транзит нафти нафтопроводом «Дружба», не становить загрози для безпеки постачання енергоресурів до ЄС.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Єва Грнчіжрова на брифінгу в Брюсселі у вівторок у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає Європейська комісія цей удар таким, що становить загрозу енергобезпеці Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор, - заявила речниця. - Однак ми наголошуємо на важливості підтримки енергетичної безпеки. Ми підтримуємо зв'язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення (поставок нафти до Угорщини і Словаччини - ред.) не впливає на безпеку поставок, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії».

Як повідомляв Укрінформ, сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 18 серпня завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», розташованій у Тамбовській області РФ.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

