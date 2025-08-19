Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС

 

Пекін прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, однак це питання є внутрішньою справою Китаю і китайський народ сам визначатиме спосіб її вирішення.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає власний кореспондент Укрінформу в Китаї.

«Ми готові з максимальною щирістю та зусиллями прагнути до перспективи мирного возз'єднання, але ніколи не дозволимо нікому чи будь-якій силі якимось чином відокремити Тайвань від Китаю», - зазначила Мао, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв йому не нападати на Тайвань до завершення його президентської каденції.

Дипломатка наголосила, що в тайванському питанні позиція Китаю залишається незмінною і полягає в тому, що Тайвань - це невід'ємна частина території Китаю, тому тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю і втручання у нього третіх сторін неприйнятне.

«Вирішення цього питання є справою китайського народу і тільки китайського народу», - підкреслила речниця зовнішньополітичного відомства.

Попри те, що Тайвань ніколи не входив до складу КНР і від 1949 року управляється власною адміністрацією, комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати силу. Пекін застерігає, що будь-яка спроба проголосити незалежність Тайваню означатиме автоматичне оголошення Китаєм війни і направлення військ для встановлення свого контролю над островом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес