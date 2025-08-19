Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС

Пекін прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, однак це питання є внутрішньою справою Китаю і китайський народ сам визначатиме спосіб її вирішення.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає власний кореспондент Укрінформу в Китаї.

«Ми готові з максимальною щирістю та зусиллями прагнути до перспективи мирного возз'єднання, але ніколи не дозволимо нікому чи будь-якій силі якимось чином відокремити Тайвань від Китаю», - зазначила Мао, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв йому не нападати на Тайвань до завершення його президентської каденції.

Дипломатка наголосила, що в тайванському питанні позиція Китаю залишається незмінною і полягає в тому, що Тайвань - це невід'ємна частина території Китаю, тому тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю і втручання у нього третіх сторін неприйнятне.

«Вирішення цього питання є справою китайського народу і тільки китайського народу», - підкреслила речниця зовнішньополітичного відомства.

Попри те, що Тайвань ніколи не входив до складу КНР і від 1949 року управляється власною адміністрацією, комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати силу. Пекін застерігає, що будь-яка спроба проголосити незалежність Тайваню означатиме автоматичне оголошення Китаєм війни і направлення військ для встановлення свого контролю над островом.