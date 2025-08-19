Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС

 

Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Міністр закордонних справ особливо відзначив досвід Швейцарії в цій сфері.

"Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу", - сказав Кассіс під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.

Він також пояснив, що вже неодноразово нагадував міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову про готовність Швейцарії.

Кассіс також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії. Глава МЗС уточнив, що Швейцарія запропонує Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".

Зі свого боку Антоніо Таяні підкреслив, що Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.

У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС. Швейцарія є членом МКС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес