Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС

Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Міністр закордонних справ особливо відзначив досвід Швейцарії в цій сфері.

"Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу", - сказав Кассіс під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.

Він також пояснив, що вже неодноразово нагадував міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову про готовність Швейцарії.

Кассіс також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії. Глава МЗС уточнив, що Швейцарія запропонує Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".

Зі свого боку Антоніо Таяні підкреслив, що Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.

У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС. Швейцарія є членом МКС.