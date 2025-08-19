Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС
15:52 19.08.2025 |
Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.
Міністр закордонних справ особливо відзначив досвід Швейцарії в цій сфері.
"Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу", - сказав Кассіс під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.
Він також пояснив, що вже неодноразово нагадував міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову про готовність Швейцарії.
Кассіс також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії. Глава МЗС уточнив, що Швейцарія запропонує Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".
Зі свого боку Антоніо Таяні підкреслив, що Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.
Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.
У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС. Швейцарія є членом МКС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
|Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня
|Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія
|Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei