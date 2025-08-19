Фінансові новини
19.08.25
- 17:34
- RSS
- мапа сайту
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Китай збільшив закупівлю російської нафти зі знижкою після відмови Індії - Bloomberg
13:50 19.08.2025 |
Нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія, пише Bloomberg.
За даними Kpler, у серпні поставки Urals, яка завантажується з портів Балтійського та Чорного морів, становили майже 75 000 барелів на день. Це майже вдвічі більше, ніж середній показник з початку року, який становив близько 40 000 барелів. Натомість експорт до Індії цього місяця впав до не більше 400 000 барелів на день порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.
За даними Kpler та Energy Aspects, нафтопереробні заводи в Китаї, найбільшій економіці Азії, ймовірно, придбали від 10 до 15 партій нафти Urals з поставкою у жовтні та листопаді, що більше, ніж їх звичайний обсяг споживання.
Світовий ринок нафти зосереджений на змінах у глобальних потоках, оскільки президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля, щоб спробувати припинити війну в Україні. У рамках цих зусиль Вашингтон подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти, хоча він ще не вжив аналогічних заходів проти Китаю на тлі торговельного перемир'я з Пекіном. Азійські країни є основними покупцями російської нафти.
«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, - написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. - Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».
Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».
Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».
У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б'ють рекорди щодня
Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія
Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС
Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС
Бізнес
Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei