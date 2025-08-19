Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай збільшив закупівлю російської нафти зі знижкою після відмови Індії - Bloomberg

 

Нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія, пише Bloomberg.

За даними Kpler, у серпні поставки Urals, яка завантажується з портів Балтійського та Чорного морів, становили майже 75 000 барелів на день. Це майже вдвічі більше, ніж середній показник з початку року, який становив близько 40 000 барелів. Натомість експорт до Індії цього місяця впав до не більше 400 000 барелів на день порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.

За даними Kpler та Energy Aspects, нафтопереробні заводи в Китаї, найбільшій економіці Азії, ймовірно, придбали від 10 до 15 партій нафти Urals з поставкою у жовтні та листопаді, що більше, ніж їх звичайний обсяг споживання.

Світовий ринок нафти зосереджений на змінах у глобальних потоках, оскільки президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля, щоб спробувати припинити війну в Україні. У рамках цих зусиль Вашингтон подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти, хоча він ще не вжив аналогічних заходів проти Китаю на тлі торговельного перемир'я з Пекіном. Азійські країни є основними покупцями російської нафти.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, - написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. - Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

