Нідерланди призупинили програму підготовки держслужбовців Грузії

 

Посольство Нідерландів у Грузії заявило, що, у зв'язку з погіршенням ситуації в країні, "спричиненим діями грузинської влади", програму підготовки держслужбовців MATRA призупинено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

"Це було дійсно важке рішення. Нідерланди завжди були стійким прихильником і партнером у зміцненні верховенства права в Грузії", - заявили у посольстві.

У рамках програми MATRA з підготовки кадрів у сфері верховенства права за минулі роки було навчено близько 200 грузинських посадовців і державних службовців, що сприяло зміцненню багатьох грузинських державних установ.

"Грузинські учасники зробили великий внесок у якість навчання і розвиток багатонаціональної мережі MATRA. Випускники програми MATRA в Грузії складають важливу частину мережі нашого посольства в Грузії", - розповіли у дипмісії.

Там пояснили, що тимчасове призупинення програми пов'язане з різким погіршенням ситуації в країні в результаті дій грузинської влади, що викликають глибоку заклопотаність.

"Ми щиро сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і ми зможемо знову вітати грузинських учасників у майбутньому", - наголошується в заяві дипвідомства.
 

