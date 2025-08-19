Фінансові новини
Нідерланди призупинили програму підготовки держслужбовців Грузії
12:05 19.08.2025
Посольство Нідерландів у Грузії заявило, що, у зв'язку з погіршенням ситуації в країні, "спричиненим діями грузинської влади", програму підготовки держслужбовців MATRA призупинено.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.
"Це було дійсно важке рішення. Нідерланди завжди були стійким прихильником і партнером у зміцненні верховенства права в Грузії", - заявили у посольстві.
У рамках програми MATRA з підготовки кадрів у сфері верховенства права за минулі роки було навчено близько 200 грузинських посадовців і державних службовців, що сприяло зміцненню багатьох грузинських державних установ.
"Грузинські учасники зробили великий внесок у якість навчання і розвиток багатонаціональної мережі MATRA. Випускники програми MATRA в Грузії складають важливу частину мережі нашого посольства в Грузії", - розповіли у дипмісії.
Там пояснили, що тимчасове призупинення програми пов'язане з різким погіршенням ситуації в країні в результаті дій грузинської влади, що викликають глибоку заклопотаність.
"Ми щиро сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і ми зможемо знову вітати грузинських учасників у майбутньому", - наголошується в заяві дипвідомства.
