"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Reuters: Волгоградський НПЗ після ударів БпЛА зупинився щонайменше на місяць
23:40 18.08.2025 |
На Волгоградському нафтопереробному заводі після серії ударів українських безпілотників вийшли з ладу три установки первинної обробки нафти (де відбувається розділення нафти на основні фракції - бензинову, гасову, солярову). Підприємство не працюватиме щонайменше до середини вересня, повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на два джерела.
Минулого тижня Україна посилила атаки дронами на російські нафтопереробні заводи та сховища, щодня завдаючи ударів переважно по південних і центральних регіонах Росії перед зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна.
За словами співрозмовників агентства, 13 серпня безпілотники вразили Волгоградський НПЗ, внаслідок чого зупинилася установка АВТ-5 потужністю 9110 тонн на добу. Наступного дня, 14 серпня, нова атака пошкодила ще дві установки - АВТ-1 (18 590 тонн на добу) та АВТ-6 (14 570 тонн на добу), уточнили співрозмовники.
Перероблення нафти на Волгоградському НПЗ не відновиться щонайменше місяць.
У 2024 році підприємство переробило 13,7 мільйона тонн нафти - це становило 5,1% від загального обсягу перероблення в Росії.
