Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Волгоградський НПЗ після ударів БпЛА зупинився щонайменше на місяць

 

На Волгоградському нафтопереробному заводі після серії ударів українських безпілотників вийшли з ладу три установки первинної обробки нафти (де відбувається розділення нафти на основні фракції - бензинову, гасову, солярову). Підприємство не працюватиме щонайменше до середини вересня, повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на два джерела.

Минулого тижня Україна посилила атаки дронами на російські нафтопереробні заводи та сховища, щодня завдаючи ударів переважно по південних і центральних регіонах Росії перед зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна.

За словами співрозмовників агентства, 13 серпня безпілотники вразили Волгоградський НПЗ, внаслідок чого зупинилася установка АВТ-5 потужністю 9110 тонн на добу. Наступного дня, 14 серпня, нова атака пошкодила ще дві установки - АВТ-1 (18 590 тонн на добу) та АВТ-6 (14 570 тонн на добу), уточнили співрозмовники.

Перероблення нафти на Волгоградському НПЗ не відновиться щонайменше місяць.

У 2024 році підприємство переробило 13,7 мільйона тонн нафти - це становило 5,1% від загального обсягу перероблення в Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес