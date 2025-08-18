Фінансові новини
SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
16:40 18.08.2025 |
Від моменту свого заснування у 2002 році компанія Ілона Маска SpaceX перетворилася на провідного гравця у сфері комерційних космічних запусків та ключового підрядника уряду США. Проте нове розслідування показує, що її домінування може бути пов'язане не лише з технологічними проривами, а й із масштабною податковою оптимізацією протягом останніх двох десятиліть.
Як повідомляє The New York Times, внутрішні документи SpaceX свідчать, що компанія використовує механізм перенесення чистих операційних збитків - це положення податкового законодавства США дозволяє враховувати минулі збитки для зменшення майбутнього оподатковуваного прибутку.
Згідно з документами, до кінця 2021 року SpaceX накопичила майже $5,4 млрд податкових збитків. Це фактично дає змогу уникнути сплати федеральних податків з такої ж суми майбутніх прибутків. Ця норма доступна для будь-яких компаній, а у 2017 році адміністрація Дональда Трампа скасувала її строк дії. За даними The Times, це означає, що SpaceX тепер може безстроково застосовувати близько $3 млрд минулих збитків до майбутнього прибутку.
Журналісти звернулись за коментарями до SpaceX, однак компанія не надала відповіді.
Попри суперечки довкола податкової політики, бізнес SpaceX стрімко зростає та процвітає. За оцінками Payload, у 2023 році компанія отримала близько $8,7 млрд доходу, у 2024-му - вже $13,1 млрд, а у 2025 році очікується понад $15,5 млрд. Сам Маск у червні заявив у соцмережі X, що комерційні доходи SpaceX у наступному році перевищать річний бюджет NASA. Бюджет космічного агентства у наступному бюджетному році може скоротитися на 25%. Тим часом SpaceX процвітає і навіть будує власне місто із «золотою» статуєю Ілона Маска.
SpaceX - одна з кількох багатомільярдних технологічних компаній, які вивели Маска на світову арену та зробили його найбагатшою людиною у світі. І це вибухове зростання забезпечується не лише приватними замовниками, а й урядовими контрактами у значній мірі.
За даними The Washington Post, починаючи з 2000-х, Маск і його компанії отримали щонайменше $38 млрд у вигляді контрактів, кредитів, субсидій та податкових пільг. Крім того, ще 52 активні угоди з NASA, Міністерством оборони та іншими державними структурами можуть принести бізнесу Маска додатково $11,8 млрд у найближчі роки.
Документи, переглянуті The New York Times, свідчать: у 2020 році 84% доходів SpaceX походили з федеральних контрактів, а у 2021-му - 76%. Це означає, що компанія, яка отримує левову частку надходжень завдяки державним проєктам, фактично уникає значних податкових виплат назад у бюджет.
Експерти зазначають, що уникнення сплати понад $5 млрд федеральних податків - величезна вигода для компанії, яка настільки сильно залежить від державних контрактів. Така ситуація створює своєрідний парадокс: держава фінансує розвиток SpaceX, але отримує порівняно небагато у вигляді податкових надходжень.
