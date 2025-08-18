Фінансові новини
У Китаї втричі дешевше: Росія відмовляється від будівництва власних суден-зерновозів через високу вартість
11:58 18.08.2025 |
Трьом найбільшим експортерам російського зерна потрібно замінити 61 балкер (27 суден класу Handysize місткістю 40 тис. тонн і 34 Supramax місткістю 60 тис. тонн), однак вартість їх будівництва у Росії виявилася у 3-4 рази вищою, ніж у Китаї.
Для прикладу, виготовлення балкера класу Handysize у Росії коштуватиме 12,5-13,9 млрд руб (понад $160 млн), а у Китаї всього 3,5 млрд руб ($44 млн), пише The Moscow Times.
Судно класу Supramax у Росії обійдеться у 14,6-16,5 млрд руб (понад $190 млн), у Китаї - у 4,2 млрд руб ($52 млн).
При цьому, за оцінками експортерів, перевезення російського зерна окупається лише якщо ціна судна не перевищуватиме 5,5 млрд руб при лізинговій ставці під 4-5%.
Ще одним обмежувальним фактором є те, що очікуваний термін будівництва перших декількох суден в Росії оцінюється від 2,5 років і це за умови масштабної модернізації потужностей верфей та додаткового державного фінансування.
В результаті, через ціновий розрив та довгі терміни будівництва "Росагролізинг" та Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) погодилися розмістити перші 10 замовлень на китайських верфях з терміном будівництва лиш 1-1,5 року. Решту 51 балкер потенційно можуть збирати в Росії з постачанням обладнання іноземною верф'ю через російського посередника, але лише за "ринкової" ціни.
Аналітики вважають, що Росія не здатна конкурувати з Китаєм у серійному великотоннажному суднобудуванні через дефіцит високотехнологічних потужностей і низьку продуктивність.
