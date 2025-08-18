Інвестори тікають у Гонконг: відплив капіталу з Китаю став найбільшим з 2010

Капітальні відтоки з Китаю у липні досягли рекордного рівня на тлі агресивних покупок активів у Гонконзі з боку інвесторів материкової частини.

Про це пише Bloomberg.

За даними Державного управління з валютного контролю, банки КНР у липні перевели за кордон $58,3 млрд від імені клієнтів для інвестицій у цінні папери - це найбільший місячний відтік з 2010 року.

Серед ключових чинників - масштабні покупки акцій у Гонконзі та розширення програми Southbound Bond Connect, яке дозволило більше інвестувати в закордонні боргові інструменти. Лише в липні через цю схему інвестори придбали іноземних боргів на 12,6 млрд юанів ($1,8 млрд) - найбільший показник у 2025 році.

Водночас іноземні інвестори продовжили скорочувати вкладення в китайські облігації: їхні портфелі знизилися приблизно на 300 млрд юанів, до мінімуму з січня 2024 року. Зниження також торкнулося сертифікатів депозитів (NCD), які колись були популярними серед іноземців: обсяг володінь впав на 167 млрд юанів - третє поспіль місячне падіння.

Економісти відзначають, що влада КНР наразі готова толерувати відтоки, використовуючи слабкий долар для поступової лібералізації рахунку капіталу та глобалізації юаня. Очікувані зниження ставок у США та скорочення розриву в прибутковості між китайськими й американськими активами можуть стримати тиск на валюту.