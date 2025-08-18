Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
09:47 18.08.2025 |
Європейський Союз намагається запобігти тому, щоб США взяли на приціл цифрові правила блоку, оскільки обидві сторони опрацьовують остаточні деталі затриманої заяви про офіційне затвердження торговельної угоди, досягнутої минулого місяця.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами чиновників ЄС, однією з причин затримки заяви щодо угоди є розбіжності щодо формулювань, пов'язаних з "нетарифними бар'єрами", до яких, на думку США, належать цифрові правила.
За інформацією FT, спочатку очікувалося, що заява буде опублікована через кілька днів після липневого оголошення президента ЄС Урсули фон дер Ляєн і президента США Дональда Трампа.
Липнева угода передбачала введення 15-відсоткового імпортного мита на більшість товарів ЄС - половину від початково запланованої ставки - і допомогла запобігти більш масштабній торговельній війні між двома союзниками.
США хотіли залишити відкритими двері для можливих поступок щодо Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), який, на думку Вашингтона, обмежує свободу слова та накладає витрати на американські технологічні компанії, повідомляє FT, додаючи, що комісія заявила, що пом'якшення цих правил є червоною лінією.
Комісія очікувала, що Трамп до 15 серпня підпише указ про зниження мит на експорт автомобілів з ЄС до США з 27,5% до 15%. Однак, за даними FT, американський чиновник повідомив, що це буде відкладено до остаточного узгодження спільної заяви.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем'єр
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
|Telegraph: британські посадовці навчали Зеленського «говорити мовою Трампа»
|Axios: у Трампа не відкидають розміщення військ США в Україні в рамках гарантій безпеки
|У Німеччині виключили розміщення свого війська в Україні
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами